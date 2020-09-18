В "Пропозиції" заявили, що влада почала застосовувати проти них "брудні" технології

Вибори 25 жовтня можуть стати "найбруднішими" за всю історію держави. Центральна влада вже почала вдаватися до "брудних" технологій.

Про це йдеться в заяві політичної партії "Пропозиція".

"У боротьбі проти лідерів громад у хід ідуть усі можливі способи, починаючи з політичних переслідувань, тиску за допомогою силових структур і закінчуючи брудними технологіями "клонів", - сказано в заяві.

У партії наголошують, що Уманська міська ТВК зареєструвала вже двох кандидатів на посаду міського голови, які є повними "тезками" чинного мера Олександра Цебрія.

"Те, що це саме технічні "клони" підтверджує той факт, що обидва кандидати не є жителями Черкаської області, їх зареєструвала одна особа, причому в один день, з різницею лише у кілька хвилин. Раніше ці люди мали зовсім інші імена та прізвища і змінили їх напередодні місцевих виборів", - зауважили в партії.

За їх інформацією, у Каховці також подав документи на посаду міського голови "двійник" Андрія Дяченка. "Кандидат" - безробітний уродженець Кривого Рогу, який жодного дня не жив і не працював у місті.

У "Пропозиції" зазначають , що експертне співтовариство, політичні партії та громадянське суспільство впродовж року неодноразово звертались до влади щодо необхідності виправити численні недоліки та помилки, які містяться у вітчизняному виборчому законодавстві, і дозволяють реалізувати брудні технології, зокрема й такі як "двійники" або ж "клони".

"За рік монобільшість у Верховній раді "не знайшла часу" на розгляд питань, які б забезпечили дотримання демократичних стандартів у виборчому процесі. І те, що за "дивним" збігом обставин брудні технології спрямовані саме проти лідерів місцевого самоврядування, підтверджує, що це зроблено свідомо", - кажуть у партії.

"Пропозиція" вимагає від влади терміново внести необхідні зміни у виборче законодавство, які унеможливлять використання "брудних" технологій та негайно створити рівні умови для всіх учасників виборчого процесу, незалежно від їхньої партійної приналежності.

У партії наголосили, що застосування таких виборчих технологій може призвести до викривлення результатів волевиявлення, а отже є грубим порушенням закріпленого у Конституції України права громадян обирати і бути обраними.

Нагадаємо, 4 вересня відбувся з’їзд політичної партії "Пропозиція", на якому було прийнято рішення про участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

Політсила висуває своїх кандидатів у 97 містах і 109 ОТГ.

"Пропозиція" уже присутня у 21 області. На з’їзді також було затверджено програму, з якою політсила іде на ці місцеві вибори, та маніфест "Наша пропозиція для України".