Профессиональную дискуссию по вопросам ЖКХ в Киеве предлагает только "Батькивщина", - эксперт

Насущные проблемы жизни города, с которыми киевляне сталкиваются ежедневно, не решаются годами. Выборы мэра Киева должны стать площадкой для серьезной профессиональной дискуссии вокруг вопросов, которые больше всего беспокоят горожан.

Об этом заявила политический эксперт Александра Решмедилова в эфире Newsone.

"Я очень хочу, чтобы в Киеве происходил профессиональный дискурс, потому что управленцев в сфере ЖКХ, хозяйственников, которые разбираются в этом, не так много", - подчеркнула эксперт.

По ее словам, удачным примером подобного разговора эксперт назвала конференцию киевской команды "Батькивщины", где вместо общих политических лозунгов, исчисляли актуальные проблемы столицы и предлагали конкретные планы их решения.

"Мне хочется видеть специалистов. Я не хочу видеть людей, которые упражняются в том, у кого лучшие шутки", - отметила эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что "Батькивщина" официально выдвинула кандидатом на должность киевского городского головы Алексея Кучеренко - бывшего министра по вопросам ЖКХ.

Во время официальных мероприятий представитель команды Тимошенко предложил стратегию решения самых болезненных столичных проблем - модернизацию жилищного фонда и инфраструктурных сетей, установления справедливых тарифов, уменьшение пробок, упорядочение застройки, планы улучшения экологии, озеленению города и тому подобное.