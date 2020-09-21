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"Батькивщина" официально выдвинула Кучеренко на должность мэра Киева

Новина українською → Киев, Понедельник 21 сентября 2020 13:18
"Батькивщина" официально выдвинула Кучеренко на должность мэра Киева Фото: Алексей Кучеренко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Конференция Киевской городской партийной организации ВО "Батькивщина" приняла решение о выдвижении Алексея Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы на очередных выборах 25-го октября 2020 года.

Об этом говорится на сайте политсилы.

Соответствующее решение было единогласно принято во время второго этапа 14 конференции, которая состоялась в понедельник, 21 сентября, в Киеве.

В презентации своей программы Алексей Кучеренко отметил, что киевская команда Юлии Тимошенко имеет стратегию решения главных проблем украинской столицы - модернизации жилого фонда и инфраструктурных сетей, установления справедливых тарифов, уменьшения пробок, упорядоченности застройки, планы по улучшению экологии, озеленении города и т.д.

"Сегодня Киев находится в мощном, системном управленческом кризисе. Этот кризис связан с непрофессиональной и неэффективной властью. Приоритет нашей команды - безопасность и комфорт проживания в городе для киевлян, повышение привлекательности Киева для туризма и ведения бизнеса. Но прежде Киев должен быть комфортным именно для киевлян", - заявил Кучеренко.

&quot;Батькивщина&quot; официально выдвинула Кучеренко на должность мэра Киева

В свою очередь, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала местные выборы шансом на перемены, возможностью перезагрузить некомпетентную власть и прекратить эксперименты над страной.

"Эти выборы имеют великую миссию, которая заключается в том, чтобы именно местные общины, а особенно города Киева, могли привести к власти коалиции, которые не воспринимают политику новейшей колонизации Украины. Которые готовы сказать "нет" политике центральной власти, которая прямо бьет по каждой украинской семье и каждой украинской общине. Задача этих местных выборов - объединиться и показать, что украинцы и общины - большая сила, которая понимает, что делают со страной, и которая имеет осознание того, что политика должна быть диаметрально изменена - когда все ресурсы будут работать на Украину и украинцев", - подчеркнула Тимошенко.

Как сообщало РБК-Украина Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Ранее партия "Батькивщина" официально заявила о выдвижении более 45 тысяч кандидатов в советы всех уровней по всей стране.

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