Рейтинг кандидатов в мэры Львова

Выборы мэра Львова и депутатов в местные советы пройдут 25 октября. Подробнее о том, кто из кандидатов имеет больше шансов занять кресло городского главы - в материале РБК-Украина.
Лидером предвыборного рейтинга во Львове является действующий мэр Андрей Садовый. Его основные конкуренты, которые могут попасть во второй тур - Олег Синютка и Руслан Кошулинский.
Социологическая группа “Рейтинг” с 3 по 12 июля опросила 1200 львовян. Респонденты ответили на вопрос о том, за кого бы они проголосовали на выборах мэра города. Большинство поддержало кандидатуру Андрея Садового. На втором месте оказался Руслан Кошулинский, а третье место занял Олег Синютка.
С 17 по 23 июня Центр социальных и маркетинговых исследований “Социс” провел телефонный опрос среди 2000 жителей Львова. По результатам большинство респондентов отдали свой голос за Андрея Садового. Второе место занял Олег Синютка, а третье - Руслан Кошулинский.
В октябре этого года заканчивается срок полномочий мэра Львова Андрея Садового, а также депутатов местных советов. Предстоящие выборы пройдут по новым правилам, так как Рада внесла изменения в избирательное законодательство. Однако эти изменения будут касаться в основном выборов депутатов.
Избрание мэра города во Львове будет проходить по тем же правилам, что и в 2015 году. Для того, чтобы победить в первом туре, кандидату в мэры необходимо набрать более 50% голосов избирателей. В противном случае состоится второй тур.
О своем участии в предвыборной гонке уже заявил действующий городской глава Львова Андрей Садовый. Напомним, что должность мэра города он занимает уже 14 лет - с 25 апреля 2006 года.
За кресло будет бороться также Олег Синютка, который баллотируется от партии “Европейская Солидарность”.
Примет участие в выборах кандидат от ВО “Свобода” Руслан Кошулинский. Напомним, что в ходе голосования за мэра Львова 25 октября 2015 года Кошулинский вышел во второй тур вместе с Садовым, но проиграл ему.