Рейтинг кандидатов в мэры по городам: кто лидирует в предвыборной гонке

В рамках местных выборов 2020 в Украине 25 октября состоится голосование за кандидатов в мэры городов. У кого самые высокие шансы занять должность городского главы в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, а также более подробно о предвыборных рейтингах - на РБК-Украина.

Рейтинг кандидатов в Киеве

На выборах мэра столицы большинство избирателей готовы поддержать действующего мэра Виталия Кличко. Такие данные приводит Центр Разумкова по итогам социологического исследования среди 2019 респондентов с 24 июля по 2 августа.

Со значительным отставанием вторую строчку рейтинга занимает бизнесмен и лидер партии “Перемога Пальчевского” Андрей Пальчевский. На третьем месте - экс-градоначальник Киева Александр Попов. Первая десятка лидеров электоральных симпатий киевлян выглядит следующим образом:

Виталий Кличко - 41,2% Андрей Пальчевский - 9,1% Александр Попов - 8,3% Ирина Верещук - 6,2% Сергей Притула - 5,5% Игорь Смешко - 4,6% Александр Омельченко - 3,9% Михаил Добкин - 3,2% Алексей Гончаренко - 3,1% Андрей Ильенко - 2,5%

В опросе группы “Рейтинг” (26-27 июля среди 2 тысяч респондентов) Виталий Кличко также является безоговорочным лидером. На втором месте рейтинга - кандидат от “Голоса” Сергей Притула. Третью строчку занимает Ирина Верещук (“Слуга народа”).

Виталий Кличко - 41,7% Сергей Притула - 11,6% Ирина Верещук - 9,4% Андрей Пальчевский - 9% Алексей Гончаренко - 5,4% Александр Попов - 4,5% Вадим Рабинович - 3,5% Александр Омельченко - 3,3% Андрей Ильенко - 2,6% Виталий Нестор - 2,1%

При моделировании результатов второго тура Виталий Кличко оказался бы победителем среди других возможных кандидатов. В паре Виталий Кличко-Ирина Верещук голоса респондентов распределились 64% против 22%, с Сергеем Притулой - 63% против 21%, с Андреем Пальчевским - 67% против 20%.

Рейтинг кандидатов в Днепре

Большинство жителей Днепра на предстоящих местных выборах готовы поддержать действующего мэра Бориса Филатова (партия “Пропозиция”). Об этом свидетельствуют данные исследования группы “Рейтинг” за 8-17 августа среди 1 тысячи респондентов.

С большим отставанием на втором месте среди вероятных кандидатов оказался Александр Вилкул (Блок “Украинская перспектива”), третья позиция - у Загида Краснова (“Громадська сила”). Общий рейтинг:

Борис Филатов - 48,5% Александр Вилкул - 14,9% Загид Краснов - 13,4% Сергей Рыженко - 7% Геннадий Гуфман - 7,6% Глеб Прыгунов - 1,5% Мгер Куюмчан - 1,1% Дмитрий Погребов - 0,4% Артем Романюков - 0,3%

Во втором туре Борис Филатов также одержал бы победу во всех смоделированных парах кандидатов в мэры Днепра:

Филатов (57%) - Вилкул (23%),

Филатов (60%) - Рыженко (17%),

Филатов (61%) - Гуфман (16%).

Результаты телефонного опроса Центра социальных и маркетинговых исследований “Социс” за июль аналогичны - первое место у Бориса Филатова, за ним в рейтинге расположились Александр Вилкул и Загид Краснов.

Борис Филатов - 43% Александр Вилкул - 15,1% Загид Краснов - 14,6% Максим Бужанский - 14% Иван Куличенко - 4,3% Глеб Прыгунов - 2,7% Сергей Никитин - 2,6% Сергей Рыженко - 1,3% Иван Ступак - 0,9% Дмитрий Погребов - 0,4% Артем Романюков - 0,1%

Исследование проводилось по телефону среди 1,2 тысяч жителей Днепра в период 27 июня - 7 июля.

Рейтинг кандидатов во Львове

Городской голова Львова Андрей Садовый имеет наибольший уровень поддержки избирателей.

Согласно опросу группы “Рейтинг”, который проводился 3-12 июля среди 1,2 тысяч респондентов, за Садового готовы проголосовать 38,1% тех, кто уже определился и точно примет участие в выборах. На втором и третьем местах рейтинга расположились Руслан Кошулинский (ВО “Свобода”) и Олег Синютка (“Европейская солидарность”).

Андрей Садовый - 38,1% Руслан Кошулинский - 17,9% Олег Синютка - 13,8% Игорь Зинкевич - 10,7% Владимир Гирняк - 5,4% Ярослав Рущишин - 3,4% Игорь Васюник - 3,4% Кандидат от “Слуги народа” - 1,8% Наталья Тымчий - 1,6% Назар Березецкий - 1,4%

Стоит отметить, что опрос проводился до выдвижения Тараса Кльофы кандидатом от “Слуги народа”.

В случае проведения второго тура голосования во Львове, победа досталась бы Андрею Садовому. Результаты моделирования в парах выглядят так:

Садовый (45%) - Кошулинский (32%),

Садовый (46%) - Синютка (26%),

Садовый (46%) - Зинкевич (25%).

Рейтинг кандидатов в Одессе

Лидером электоральных предпочтений одесситов на пост мэра города является действующий градоначальник Геннадий Труханов (он баллотируется от политсилы “Доверяй делам”).

На втором месте рейтинга потенциальных кандидатов оказался экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (“Рух новых сил”). Третье место у Сергея Кивалова (“Украинская морская партия”).

Геннадий Труханов - 48,7% Михаил Саакашвили - 13,7% Сергей Кивалов - 8,5% Алексей Леонов - 7% Дмитрий Спивак - 5,3% Татьяна Плачкова - 5,1% Эдуард Гурвиц - 4,1% Петр Обухов - 2,9% Андрей Ставницер - 1,3% Анна Позднякова - 0,5%

Труханов может обойти всех возможных кандидатов в случае выхода во второй тур. В паре Труханов - Саакашвили голоса распределились 59% против 22%, в паре Труханов - Плачкова преимущество оказалось 61% против 14%, в паре с Леоновым - 60% против 18%.

Опрос проводился по телефону в период 29 мая - 4 июня среди 1,2 тысяч респондентов из Одессы.