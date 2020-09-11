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Рейтинг кандидатов в мэры по городам: кто лидирует в предвыборной гонке

Новина українською → Украина, Пятница 11 сентября 2020 15:25
Рейтинг кандидатов в мэры по городам: кто лидирует в предвыборной гонке Рейтинг кандидатов в мэры (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Березина

В рамках местных выборов 2020 в Украине 25 октября состоится голосование за кандидатов в мэры городов. У кого самые высокие шансы занять должность городского главы в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, а также более подробно о предвыборных рейтингах - на РБК-Украина.

Рейтинг кандидатов в Киеве

На выборах мэра столицы большинство избирателей готовы поддержать действующего мэра Виталия Кличко. Такие данные приводит Центр Разумкова по итогам социологического исследования среди 2019 респондентов с 24 июля по 2 августа.

Со значительным отставанием вторую строчку рейтинга занимает бизнесмен и лидер партии “Перемога Пальчевского” Андрей Пальчевский. На третьем месте - экс-градоначальник Киева Александр Попов. Первая десятка лидеров электоральных симпатий киевлян выглядит следующим образом:

  1. Виталий Кличко - 41,2%
  2. Андрей Пальчевский - 9,1%
  3. Александр Попов - 8,3%
  4. Ирина Верещук - 6,2%
  5. Сергей Притула - 5,5%
  6. Игорь Смешко - 4,6%
  7. Александр Омельченко - 3,9%
  8. Михаил Добкин - 3,2%
  9. Алексей Гончаренко - 3,1%
  10. Андрей Ильенко - 2,5%

В опросе группы “Рейтинг” (26-27 июля среди 2 тысяч респондентов) Виталий Кличко также является безоговорочным лидером. На втором месте рейтинга - кандидат от “Голоса” Сергей Притула. Третью строчку занимает Ирина Верещук (“Слуга народа”).

  1. Виталий Кличко - 41,7%
  2. Сергей Притула - 11,6%
  3. Ирина Верещук - 9,4%
  4. Андрей Пальчевский - 9%
  5. Алексей Гончаренко - 5,4%
  6. Александр Попов - 4,5%
  7. Вадим Рабинович - 3,5%
  8. Александр Омельченко - 3,3%
  9. Андрей Ильенко - 2,6%
  10. Виталий Нестор - 2,1%

При моделировании результатов второго тура Виталий Кличко оказался бы победителем среди других возможных кандидатов. В паре Виталий Кличко-Ирина Верещук голоса респондентов распределились 64% против 22%, с Сергеем Притулой - 63% против 21%, с Андреем Пальчевским - 67% против 20%.

Рейтинг кандидатов в Днепре

Большинство жителей Днепра на предстоящих местных выборах готовы поддержать действующего мэра Бориса Филатова (партия “Пропозиция”). Об этом свидетельствуют данные исследования группы “Рейтинг” за 8-17 августа среди 1 тысячи респондентов.

С большим отставанием на втором месте среди вероятных кандидатов оказался Александр Вилкул (Блок “Украинская перспектива”), третья позиция - у Загида Краснова (“Громадська сила”). Общий рейтинг:

  1. Борис Филатов - 48,5%
  2. Александр Вилкул - 14,9%
  3. Загид Краснов - 13,4%
  4. Сергей Рыженко - 7%
  5. Геннадий Гуфман - 7,6%
  6. Глеб Прыгунов - 1,5%
  7. Мгер Куюмчан - 1,1%
  8. Дмитрий Погребов - 0,4%
  9. Артем Романюков - 0,3%

Во втором туре Борис Филатов также одержал бы победу во всех смоделированных парах кандидатов в мэры Днепра:

Филатов (57%) - Вилкул (23%),

Филатов (60%) - Рыженко (17%),

Филатов (61%) - Гуфман (16%).

Результаты телефонного опроса Центра социальных и маркетинговых исследований “Социс” за июль аналогичны - первое место у Бориса Филатова, за ним в рейтинге расположились Александр Вилкул и Загид Краснов.

  1. Борис Филатов - 43%
  2. Александр Вилкул - 15,1%
  3. Загид Краснов - 14,6%
  4. Максим Бужанский - 14%
  5. Иван Куличенко - 4,3%
  6. Глеб Прыгунов - 2,7%
  7. Сергей Никитин - 2,6%
  8. Сергей Рыженко - 1,3%
  9. Иван Ступак - 0,9%
  10. Дмитрий Погребов - 0,4%
  11. Артем Романюков - 0,1%

Исследование проводилось по телефону среди 1,2 тысяч жителей Днепра в период 27 июня - 7 июля.

Рейтинг кандидатов во Львове

Городской голова Львова Андрей Садовый имеет наибольший уровень поддержки избирателей.

Согласно опросу группы “Рейтинг”, который проводился 3-12 июля среди 1,2 тысяч респондентов, за Садового готовы проголосовать 38,1% тех, кто уже определился и точно примет участие в выборах. На втором и третьем местах рейтинга расположились Руслан Кошулинский (ВО “Свобода”) и Олег Синютка (“Европейская солидарность”).

  1. Андрей Садовый - 38,1%
  2. Руслан Кошулинский - 17,9%
  3. Олег Синютка - 13,8%
  4. Игорь Зинкевич - 10,7%
  5. Владимир Гирняк - 5,4%
  6. Ярослав Рущишин - 3,4%
  7. Игорь Васюник - 3,4%
  8. Кандидат от “Слуги народа” - 1,8%
  9. Наталья Тымчий - 1,6%
  10. Назар Березецкий - 1,4%

Стоит отметить, что опрос проводился до выдвижения Тараса Кльофы кандидатом от “Слуги народа”.

В случае проведения второго тура голосования во Львове, победа досталась бы Андрею Садовому. Результаты моделирования в парах выглядят так:

Садовый (45%) - Кошулинский (32%),

Садовый (46%) - Синютка (26%),

Садовый (46%) - Зинкевич (25%).

Рейтинг кандидатов в Одессе

Лидером электоральных предпочтений одесситов на пост мэра города является действующий градоначальник Геннадий Труханов (он баллотируется от политсилы “Доверяй делам”).

На втором месте рейтинга потенциальных кандидатов оказался экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (“Рух новых сил”). Третье место у Сергея Кивалова (“Украинская морская партия”).

  1. Геннадий Труханов - 48,7%
  2. Михаил Саакашвили - 13,7%
  3. Сергей Кивалов - 8,5%
  4. Алексей Леонов - 7%
  5. Дмитрий Спивак - 5,3%
  6. Татьяна Плачкова - 5,1%
  7. Эдуард Гурвиц - 4,1%
  8. Петр Обухов - 2,9%
  9. Андрей Ставницер - 1,3%
  10. Анна Позднякова - 0,5%

Труханов может обойти всех возможных кандидатов в случае выхода во второй тур. В паре Труханов - Саакашвили голоса распределились 59% против 22%, в паре Труханов - Плачкова преимущество оказалось 61% против 14%, в паре с Леоновым - 60% против 18%.

Опрос проводился по телефону в период 29 мая - 4 июня среди 1,2 тысяч респондентов из Одессы.

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