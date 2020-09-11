Рейтинг кандидатов в мэры по городам: кто лидирует в предвыборной гонке
В рамках местных выборов 2020 в Украине 25 октября состоится голосование за кандидатов в мэры городов. У кого самые высокие шансы занять должность городского главы в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, а также более подробно о предвыборных рейтингах - на РБК-Украина.
Рейтинг кандидатов в Киеве
На выборах мэра столицы большинство избирателей готовы поддержать действующего мэра Виталия Кличко. Такие данные приводит Центр Разумкова по итогам социологического исследования среди 2019 респондентов с 24 июля по 2 августа.
Со значительным отставанием вторую строчку рейтинга занимает бизнесмен и лидер партии “Перемога Пальчевского” Андрей Пальчевский. На третьем месте - экс-градоначальник Киева Александр Попов. Первая десятка лидеров электоральных симпатий киевлян выглядит следующим образом:
- Виталий Кличко - 41,2%
- Андрей Пальчевский - 9,1%
- Александр Попов - 8,3%
- Ирина Верещук - 6,2%
- Сергей Притула - 5,5%
- Игорь Смешко - 4,6%
- Александр Омельченко - 3,9%
- Михаил Добкин - 3,2%
- Алексей Гончаренко - 3,1%
- Андрей Ильенко - 2,5%
В опросе группы “Рейтинг” (26-27 июля среди 2 тысяч респондентов) Виталий Кличко также является безоговорочным лидером. На втором месте рейтинга - кандидат от “Голоса” Сергей Притула. Третью строчку занимает Ирина Верещук (“Слуга народа”).
- Виталий Кличко - 41,7%
- Сергей Притула - 11,6%
- Ирина Верещук - 9,4%
- Андрей Пальчевский - 9%
- Алексей Гончаренко - 5,4%
- Александр Попов - 4,5%
- Вадим Рабинович - 3,5%
- Александр Омельченко - 3,3%
- Андрей Ильенко - 2,6%
- Виталий Нестор - 2,1%
При моделировании результатов второго тура Виталий Кличко оказался бы победителем среди других возможных кандидатов. В паре Виталий Кличко-Ирина Верещук голоса респондентов распределились 64% против 22%, с Сергеем Притулой - 63% против 21%, с Андреем Пальчевским - 67% против 20%.
Рейтинг кандидатов в Днепре
Большинство жителей Днепра на предстоящих местных выборах готовы поддержать действующего мэра Бориса Филатова (партия “Пропозиция”). Об этом свидетельствуют данные исследования группы “Рейтинг” за 8-17 августа среди 1 тысячи респондентов.
С большим отставанием на втором месте среди вероятных кандидатов оказался Александр Вилкул (Блок “Украинская перспектива”), третья позиция - у Загида Краснова (“Громадська сила”). Общий рейтинг:
- Борис Филатов - 48,5%
- Александр Вилкул - 14,9%
- Загид Краснов - 13,4%
- Сергей Рыженко - 7%
- Геннадий Гуфман - 7,6%
- Глеб Прыгунов - 1,5%
- Мгер Куюмчан - 1,1%
- Дмитрий Погребов - 0,4%
- Артем Романюков - 0,3%
Во втором туре Борис Филатов также одержал бы победу во всех смоделированных парах кандидатов в мэры Днепра:
Филатов (57%) - Вилкул (23%),
Филатов (60%) - Рыженко (17%),
Филатов (61%) - Гуфман (16%).
Результаты телефонного опроса Центра социальных и маркетинговых исследований “Социс” за июль аналогичны - первое место у Бориса Филатова, за ним в рейтинге расположились Александр Вилкул и Загид Краснов.
- Борис Филатов - 43%
- Александр Вилкул - 15,1%
- Загид Краснов - 14,6%
- Максим Бужанский - 14%
- Иван Куличенко - 4,3%
- Глеб Прыгунов - 2,7%
- Сергей Никитин - 2,6%
- Сергей Рыженко - 1,3%
- Иван Ступак - 0,9%
- Дмитрий Погребов - 0,4%
- Артем Романюков - 0,1%
Исследование проводилось по телефону среди 1,2 тысяч жителей Днепра в период 27 июня - 7 июля.
Рейтинг кандидатов во Львове
Городской голова Львова Андрей Садовый имеет наибольший уровень поддержки избирателей.
Согласно опросу группы “Рейтинг”, который проводился 3-12 июля среди 1,2 тысяч респондентов, за Садового готовы проголосовать 38,1% тех, кто уже определился и точно примет участие в выборах. На втором и третьем местах рейтинга расположились Руслан Кошулинский (ВО “Свобода”) и Олег Синютка (“Европейская солидарность”).
- Андрей Садовый - 38,1%
- Руслан Кошулинский - 17,9%
- Олег Синютка - 13,8%
- Игорь Зинкевич - 10,7%
- Владимир Гирняк - 5,4%
- Ярослав Рущишин - 3,4%
- Игорь Васюник - 3,4%
- Кандидат от “Слуги народа” - 1,8%
- Наталья Тымчий - 1,6%
- Назар Березецкий - 1,4%
Стоит отметить, что опрос проводился до выдвижения Тараса Кльофы кандидатом от “Слуги народа”.
В случае проведения второго тура голосования во Львове, победа досталась бы Андрею Садовому. Результаты моделирования в парах выглядят так:
Садовый (45%) - Кошулинский (32%),
Садовый (46%) - Синютка (26%),
Садовый (46%) - Зинкевич (25%).
Рейтинг кандидатов в Одессе
Лидером электоральных предпочтений одесситов на пост мэра города является действующий градоначальник Геннадий Труханов (он баллотируется от политсилы “Доверяй делам”).
На втором месте рейтинга потенциальных кандидатов оказался экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (“Рух новых сил”). Третье место у Сергея Кивалова (“Украинская морская партия”).
- Геннадий Труханов - 48,7%
- Михаил Саакашвили - 13,7%
- Сергей Кивалов - 8,5%
- Алексей Леонов - 7%
- Дмитрий Спивак - 5,3%
- Татьяна Плачкова - 5,1%
- Эдуард Гурвиц - 4,1%
- Петр Обухов - 2,9%
- Андрей Ставницер - 1,3%
- Анна Позднякова - 0,5%
Труханов может обойти всех возможных кандидатов в случае выхода во второй тур. В паре Труханов - Саакашвили голоса распределились 59% против 22%, в паре Труханов - Плачкова преимущество оказалось 61% против 14%, в паре с Леоновым - 60% против 18%.
Опрос проводился по телефону в период 29 мая - 4 июня среди 1,2 тысяч респондентов из Одессы.