Рейтинг кандидатів в мери по містах: хто лідирує в передвиборній гонці
В рамках місцевих виборів 2020 в Україні 25 жовтня відбудеться голосування за кандидатів у мери міст. У кого найбільші шанси зайняти посаду міського голови в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, а також більш детально про передвиборчі рейтинги - на РБК-Україна.
Рейтинг кандидатів у Києві
На виборах мера столиці більшість виборців готові підтримати чинного мера Віталія Кличка. Такі дані наводить Центр Разумкова за підсумками соціологічного дослідження серед 2019 респондентів з 24 липня по 2 серпня.
Зі значним відставанням другу сходинку рейтингу займає бізнесмен і лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський. На третьому місці - екс-мер Києва Олександр Попов. Перша десятка лідерів електоральних симпатій киян виглядає наступним чином:
- Віталій Кличко - 41,2%
- Андрій Пальчевський - 9,1%
- Олександр Попов - 8,3%
- Ірина Верещук - 6,2%
- Сергій Притула - 5,5%
- Ігор Смешко - 4,6%
- Олександр Омельченко - 3,9%
- Михайло Добкін - 3,2%
- Олексій Гончаренко - 3,1%
- Андрій Іллєнко - 2,5%
В опитуванні групи "Рейтинг" (26-27 липня серед 2 тисяч респондентів) Віталій Кличко також є беззаперечним лідером. На другому місці рейтингу - кандидат від "Голосу" Сергій Притула. Третю сходинку посідає Ірина Верещук ("Слуга народу").
- Віталій Кличко - 41,7%
- Сергій Притула - 11,6%
- Ірина Верещук - 9,4%
- Андрій Пальчевський - 9%
- Олексій Гончаренко - 5,4%
- Олександр Попов - 4,5%
- Вадим Рабинович - 3,5%
- Олександр Омельченко - 3,3%
- Андрій Іллєнко - 2,6%
- Віталій Нестор - 2,1%
При моделюванні результатів другого туру Віталій Кличко був би переможцем серед інших можливих кандидатів. У парі Віталій Кличко-Ірина Верещук голоси респондентів розподілилися 64% проти 22%, з Сергієм Притулою - 63% проти 21%, з Андрієм Пальчевським - 67% проти 20%.
Рейтинг кандидатів у Дніпрі
Більшість жителів Дніпра на майбутніх місцевих виборах готові підтримати чинного мера Бориса Філатова (партія "Пропозиція"). Про це свідчать дані дослідження групи "Рейтинг" за 8-17 серпня серед 1 тисячі респондентів.
З великим відставанням на другому місці серед ймовірних кандидатів виявився Олександр Вілкул (Блок "Українська перспектива"), третя позиція - у Загіда Краснова ("Громадська сила"). Загальний рейтинг:
- Борис Філатов - 48,5%
- Олександр Вілкул - 14,9%
- Загід Краснов - 13,4%
- Сергій Риженко - 7%
- Геннадій Гуфман - 7,6%
- Гліб Пригунов - 1,5%
- Мгер Куюмчан - 1,1%
- Дмитро Погребів - 0,4%
- Артем Романюків - 0,3%
У другому турі Борис Філатов також здобув би перемогу у всіх змодельованих парах кандидатів у мери Дніпра:
Філатов (57%) - Вілкул (23%),
Філатов (60%) - Риженко (17%),
Філатов (61%) - Гуфман (16%).
Результати телефонного опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень "Социс" за липень аналогічні - перше місце у Бориса Філатова, за ним у рейтингу розташувалися Олександр Вілкул і Загід Краснов.
- Борис Філатов - 43%
- Олександр Вілкул - 15,1%
- Загід Краснов - 14,6%
- Максим Бужанський - 14%
- Іван Куліченко - 4,3%
- Гліб Пригунов - 2,7%
- Сергій Нікітін - 2,6%
- Сергій Риженко - 1,3%
- Іван Ступак - 0,9%
- Дмитро Погребів - 0,4%
- Артем Романюків - 0,1%
Дослідження проводилося по телефону серед 1,2 тисяч жителів Дніпра в період 27 червня - 7 липня.
Рейтинг кандидатів у Львові
Міський голова Львова Андрій Садовий має найбільший рівень підтримки виборців.
Згідно з опитуванням групи "Рейтинг", яке проводилося 3-12 липня серед 1,2 тисяч респондентів, за Садового готові проголосувати 38,1% тих, хто вже визначився і точно візьме участь у виборах. На другому і третьому місцях рейтингу розташувалися Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") і Олег Синютка ("Європейська солідарність").
- Андрій Садовий - 38,1%
- Руслан Кошулинський - 17,9%
- Олег Синютка - 13,8%
- Ігор Зінкевич - 10,7%
- Володимир Гірняк - 5,4%
- Ярослав Рущишин - 3,4%
- Ігор Васюник - 3,4%
- Кандидат від "Слуги народу" - 1,8%
- Наталія Тымчий - 1,6%
- Назар Березницький - 1,4%
Варто зазначити, що опитування проводилося до висунення Тараса Кльофы кандидатом від "Слуги народу".
У разі проведення другого туру голосування у Львові, перемога дісталася б Андрію Садовому. Результати моделювання в парах виглядають так:
Садовий (45%) - Кошулинський (32%),
Садовий (46%) - Синютка (26%),
Садовий (46%) - Зінкевич (25%).
Рейтинг кандидатів в Одесі
Лідером електоральних уподобань одеситів на пост мера міста є діючий градоначальник Геннадій Труханов (він балотується від політсили "Довіряй справам").
На другому місці рейтингу потенційних кандидатів виявився екс-губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі ("Рух нових сил"). Третє місце у Сергія Ківалова ("Українська морська партія").
- Геннадій Труханов - 48,7%
- Михайло Саакашвілі - 13,7%
- Сергій Ківалов - 8,5%
- Олексій Леонов - 7%
- Дмитро Співак - 5,3%
- Тетяна Плачкова - 5,1%
- Едуард Гурвіц - 4,1%
- Петро Обухів - 2,9%
- Андрій Ставніцер - 1,3%
- Анна Позднякова - 0,5%
Труханов може обійти всіх можливих кандидатів у разі виходу у другий тур. В парі Труханов - Саакашвілі голоси розподілилися 59% проти 22%, в парі Труханов - Плачкова перевага виявилося 61% проти 14%, в парі з Леоновим - 60% проти 18%.
Опитування проводилося по телефону в період з 29 травня - 4 червня серед 1,2 тисяч респондентів з Одеси.