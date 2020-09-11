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Рейтинг кандидатів в мери по містах: хто лідирує в передвиборній гонці

Новость на русском → Україна, П'ятниця 11 вересня 2020 15:25
Рейтинг кандидатів в мери по містах: хто лідирує в передвиборній гонці Рейтинг кандидатів у мери (колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Березина

В рамках місцевих виборів 2020 в Україні 25 жовтня відбудеться голосування за кандидатів у мери міст. У кого найбільші шанси зайняти посаду міського голови в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, а також більш детально про передвиборчі рейтинги - на РБК-Україна.

Рейтинг кандидатів у Києві

На виборах мера столиці більшість виборців готові підтримати чинного мера Віталія Кличка. Такі дані наводить Центр Разумкова за підсумками соціологічного дослідження серед 2019 респондентів з 24 липня по 2 серпня.

Зі значним відставанням другу сходинку рейтингу займає бізнесмен і лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський. На третьому місці - екс-мер Києва Олександр Попов. Перша десятка лідерів електоральних симпатій киян виглядає наступним чином:

  1. Віталій Кличко - 41,2%
  2. Андрій Пальчевський - 9,1%
  3. Олександр Попов - 8,3%
  4. Ірина Верещук - 6,2%
  5. Сергій Притула - 5,5%
  6. Ігор Смешко - 4,6%
  7. Олександр Омельченко - 3,9%
  8. Михайло Добкін - 3,2%
  9. Олексій Гончаренко - 3,1%
  10. Андрій Іллєнко - 2,5%

В опитуванні групи "Рейтинг" (26-27 липня серед 2 тисяч респондентів) Віталій Кличко також є беззаперечним лідером. На другому місці рейтингу - кандидат від "Голосу" Сергій Притула. Третю сходинку посідає Ірина Верещук ("Слуга народу").

  1. Віталій Кличко - 41,7%
  2. Сергій Притула - 11,6%
  3. Ірина Верещук - 9,4%
  4. Андрій Пальчевський - 9%
  5. Олексій Гончаренко - 5,4%
  6. Олександр Попов - 4,5%
  7. Вадим Рабинович - 3,5%
  8. Олександр Омельченко - 3,3%
  9. Андрій Іллєнко - 2,6%
  10. Віталій Нестор - 2,1%

При моделюванні результатів другого туру Віталій Кличко був би переможцем серед інших можливих кандидатів. У парі Віталій Кличко-Ірина Верещук голоси респондентів розподілилися 64% проти 22%, з Сергієм Притулою - 63% проти 21%, з Андрієм Пальчевським - 67% проти 20%.

Рейтинг кандидатів у Дніпрі

Більшість жителів Дніпра на майбутніх місцевих виборах готові підтримати чинного мера Бориса Філатова (партія "Пропозиція"). Про це свідчать дані дослідження групи "Рейтинг" за 8-17 серпня серед 1 тисячі респондентів.

З великим відставанням на другому місці серед ймовірних кандидатів виявився Олександр Вілкул (Блок "Українська перспектива"), третя позиція - у Загіда Краснова ("Громадська сила"). Загальний рейтинг:

  1. Борис Філатов - 48,5%
  2. Олександр Вілкул - 14,9%
  3. Загід Краснов - 13,4%
  4. Сергій Риженко - 7%
  5. Геннадій Гуфман - 7,6%
  6. Гліб Пригунов - 1,5%
  7. Мгер Куюмчан - 1,1%
  8. Дмитро Погребів - 0,4%
  9. Артем Романюків - 0,3%

У другому турі Борис Філатов також здобув би перемогу у всіх змодельованих парах кандидатів у мери Дніпра:

Філатов (57%) - Вілкул (23%),

Філатов (60%) - Риженко (17%),

Філатов (61%) - Гуфман (16%).

Результати телефонного опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень "Социс" за липень аналогічні - перше місце у Бориса Філатова, за ним у рейтингу розташувалися Олександр Вілкул і Загід Краснов.

  1. Борис Філатов - 43%
  2. Олександр Вілкул - 15,1%
  3. Загід Краснов - 14,6%
  4. Максим Бужанський - 14%
  5. Іван Куліченко - 4,3%
  6. Гліб Пригунов - 2,7%
  7. Сергій Нікітін - 2,6%
  8. Сергій Риженко - 1,3%
  9. Іван Ступак - 0,9%
  10. Дмитро Погребів - 0,4%
  11. Артем Романюків - 0,1%

Дослідження проводилося по телефону серед 1,2 тисяч жителів Дніпра в період 27 червня - 7 липня.

Рейтинг кандидатів у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий має найбільший рівень підтримки виборців.

Згідно з опитуванням групи "Рейтинг", яке проводилося 3-12 липня серед 1,2 тисяч респондентів, за Садового готові проголосувати 38,1% тих, хто вже визначився і точно візьме участь у виборах. На другому і третьому місцях рейтингу розташувалися Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") і Олег Синютка ("Європейська солідарність").

  1. Андрій Садовий - 38,1%
  2. Руслан Кошулинський - 17,9%
  3. Олег Синютка - 13,8%
  4. Ігор Зінкевич - 10,7%
  5. Володимир Гірняк - 5,4%
  6. Ярослав Рущишин - 3,4%
  7. Ігор Васюник - 3,4%
  8. Кандидат від "Слуги народу" - 1,8%
  9. Наталія Тымчий - 1,6%
  10. Назар Березницький - 1,4%

Варто зазначити, що опитування проводилося до висунення Тараса Кльофы кандидатом від "Слуги народу".

У разі проведення другого туру голосування у Львові, перемога дісталася б Андрію Садовому. Результати моделювання в парах виглядають так:

Садовий (45%) - Кошулинський (32%),

Садовий (46%) - Синютка (26%),

Садовий (46%) - Зінкевич (25%).

Рейтинг кандидатів в Одесі

Лідером електоральних уподобань одеситів на пост мера міста є діючий градоначальник Геннадій Труханов (він балотується від політсили "Довіряй справам").

На другому місці рейтингу потенційних кандидатів виявився екс-губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі ("Рух нових сил"). Третє місце у Сергія Ківалова ("Українська морська партія").

  1. Геннадій Труханов - 48,7%
  2. Михайло Саакашвілі - 13,7%
  3. Сергій Ківалов - 8,5%
  4. Олексій Леонов - 7%
  5. Дмитро Співак - 5,3%
  6. Тетяна Плачкова - 5,1%
  7. Едуард Гурвіц - 4,1%
  8. Петро Обухів - 2,9%
  9. Андрій Ставніцер - 1,3%
  10. Анна Позднякова - 0,5%

Труханов може обійти всіх можливих кандидатів у разі виходу у другий тур. В парі Труханов - Саакашвілі голоси розподілилися 59% проти 22%, в парі Труханов - Плачкова перевага виявилося 61% проти 14%, в парі з Леоновим - 60% проти 18%.

Опитування проводилося по телефону в період з 29 травня - 4 червня серед 1,2 тисяч респондентів з Одеси.

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