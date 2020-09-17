В ході чергових місцевих виборів 25 жовтня мешканці Одеси будуть голосувати в тому числі за нового мера міста. Докладніше про те, хто з кандидатів має більше шансів зайняти крісло міського голови - в матеріалі РБК-Україна.

Рейтинг кандидатів

Передвиборчий рейтинг кандидатів в мери Одеси очолює чинний міський голова Геннадій Труханов. Згідно з опитуванням, конкуренцію йому складають Михайло Саакашвілі і Сергій Ківалов.

Зазначимо, що дослідження проводилося до офіційного висунення кандидата в мери від "Слуги народу" Олега Філімонова. Тому поки що він відсутній у рейтингах. Так само, як і Наталія Делієва, яка балотується від партії "Голос".

Рейтинг, 29 травня-2 червня

Соціологічна група "Рейтинг" на початку літа провела опитування електоральних настроїв жителів Одеси. 1200 респондентів відповіли на питання про те, кого вони хотіли б бачити в кріслі мера міста. Лідером рейтингу є чинний глава міста Геннадій Труханов. На другому місці опинився Михайло Саакашвілі, а на третьому - Сергій Ківалов.

Геннадій Труханов - 48,7% Михайло Саакашвілі - 13,7% Сергій Ківалов - 8,5% Олексій Леонов - 7% Дмитро Співак - 5,3% Тетяна Плачкова - 5,1% Едуард Гурвіц - 4,1% Петро Обухов - 2,9% Андрій Ставніцер - 1,3% Анна Позднякова - 0,5%

Головне про майбутні вибори в Одесі

Восени 2020 року завершується термін каденції мерів українських міст, які були обрані в ході місцевих виборів 25 жовтня 2015 року. В цьому році голосування відбудеться в той же день - 25 жовтня.

Відповідно до змін у виборчому законодавстві, у великих містах з населенням від 75 тисяч вибори мерів міст організовуються у два тури, якщо в першому турі жоден з кандидатів не набирає абсолютної більшості голосів. Таким чином, голосування в Одесі може відбутися в два етапи.

Список претендентів на крісло мера Одеси

Кандидати, які хочуть взяти участь у виборах мерів міст, повинні офіційно подати документи в Центральну виборчу комісію з 15 по 24 вересня.

Ще до офіційного старту виборчого процесу стали відомі імена основних кандидатів. Зокрема, про свій намір балотуватися вдруге підтвердив чинний міський голова Геннадій Труханов. Він йде на вибори 2020 з партією "Довіряй справам".

На з'їзді "Слуги народу" оголосили свого кандидата в Одесі - ним став відомий актор Олег Філімонов.

Партія "Голос" висунула керівника обласної організації політсили Наталю Делієву.