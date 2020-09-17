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Рейтинг кандидатов в мэры Одессы

Новина українською → Одесса, Четверг 17 сентября 2020 12:57
Рейтинг кандидатов в мэры Одессы Рейтинг кандидатов в мэры Одессы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Тарарыева

В ходе очередных местных выборов 25 октября жители Одессы будут голосовать в том числе за нового мэра города. Подробнее о том, кто из кандидатов имеет больше шансов занять кресло городского главы - в материале РБК-Украина.

Рейтинг кандидатов

Предвыборный рейтинг кандидатов в мэры Одессы возглавляет действующий городской глава Геннадий Труханов. Согласно опросу, конкуренцию ему составляют Михаил Саакашвили и Сергей Кивалов.

Отметим, что исследование проводилось до официального выдвижения в мэры кандидата от "Слуги народа" Олега Филимонова. Поэтому пока что он отсутствует в рейтингах. Так же, как и Наталья Делиева, которая баллотируется от партии “Голос”.

Рейтинг, 29 мая-2 июня

Социологическая группа “Рейтинг” в начале лета провела опрос электоральных настроений жителей Одессы. 1200 респондентов ответили на вопрос о том, кого они хотели бы видеть в кресле мэра города. Лидером рейтинга является действующий глава города Геннадий Труханов. На втором месте оказался Михаил Саакашвили, а на третьем - Сергей Кивалов.

  1. Геннадий Труханов - 48,7%
  2. Михаил Саакашвили - 13,7%
  3. Сергей Кивалов - 8,5%
  4. Алексей Леонов - 7%
  5. Дмитрий Спивак - 5,3%
  6. Татьяна Плачкова - 5,1%
  7. Эдуард Гурвиц - 4,1%
  8. Петр Обухов - 2,9%
  9. Андрей Ставницер - 1,3%
  10. Анна Позднякова - 0,5%

Главное о предстоящих выборах в Одессе

Осенью 2020 года завершается срок каденции мэров украинских городов, которые были избраны в ходе местных выборов 25 октября 2015 года. В этом году голосование состоится в тот же день - 25 октября.

Согласно изменениям в избирательном законодательстве, в крупных городах с населением от 75 тысяч выборы мэров городов организуются в два тура, если в первом туре ни один из кандидатов не набирает абсолютного большинства голосов. Таким образом, голосование в Одессе может состояться в два этапа.

Список претендентов на кресло мэра Одессы

Кандидаты, которые хотят принять участие в выборах мэров городов, должны официально подать документы в Центральную избирательную комиссию с 15 по 24 сентября.

Еще до официального старта избирательного процесса стали известны имена основных кандидатов. В частности, свое намерение баллотироваться во второй раз подтвердил действующий городской голова Геннадий Труханов. Он идет на выборы 2020 с партией “Доверяй делам”.

На съезде “Слуги народа” объявили своего кандидата в Одессе - им стал известный актер Олег Филимонов.

Партия “Голос” выдвинула руководителя областной организации политсилы Наталью Делиеву.

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