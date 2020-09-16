Рейтинг кандидатов в мэры Киева

В ходе местных выборов 2020 жители столицы будут выбирать нового мэра Киева. Свои кандидатуры на эту должность уже выдвинули представители политических партий, а также действующий городской глава. Подробнее о рейтингах основных кандидатов и их шансах на победу - в материале РБК-Украина.

Рейтинги кандидатов

Согласно опросам, которые проводились исследовательскими центрами, лидером предвыборного рейтинга является действующий мэр Виталий Кличко. Он также побеждает в различных моделированиях второго тура.

Основными конкурентами Кличко на выборах могут стать Сергей Притула, Ирина Верещук, Андрей Пальчевский. По результатам разных опросов, именно эти кандидаты попадают в первую тройку рейтинга.

Группа "Рейтинг", 4-9 сентября

По данным, полученным в результате опроса социологической группы "Рейтинг", победу на выборых мэра Киева может одержать Виталий Кличко. Однако поддержки избирателей не хватит для победы в первом туре - за него готовы проголосовать 43,6%. Во втором туре ему может составить конкуренцию Сергей Притула, голоса которому отдали 9,8% опрошенных.

Виталий Кличко - 43,6%; Сергей Притула - 9,8%; Ирина Верещук - 6,9%; Андрей Пальчевский - 6,4%; Александр Попов - 5,8%; Алексей Кучеренко - 5,7%; Александр Омельченко 4,2%; Дмитрий Гордон – 4%; Михаил Добкин – 2,4%; Николай Томенко – 2%; Александр Турчинов – 1,6%; Борислав Береза – 1,5%; Андрей Ильенко – 1,1%; Юрий Левченко – 0,7%; Сергей Гусовский – 0,4% Егор Фирсов – 0,2%; Сергей Шахов – 0,1%.

Центр Разумкова, 24 июля-2 августа

В период с 24 июля по 2 августа Центр Разумкова провел опрос среди 2019 респондентов. В рейтинге кандидатов в мэры лидером остался Виталий Кличко. На втором и третьем месте со значительным отрывом оказались Андрей Пальчевский и Александр Попов.

Виталий Кличко - 41,2% Андрей Пальчевский - 9,1% Александр Попов - 8,3% Ирина Верещук - 6,2% Сергей Притула - 5,5% Игорь Смешко - 4,6% Александр Омельченко - 3,9% Михаил Добкин - 3,2% Алексей Гончаренко - 3,1% Андрей Ильенко - 2,5% Николай Томенко - 2,4% Борислав Береза - 2% Александр Дубинский - 1,5% Виталий Нестор - 1,4% Андрей Билецкий - 1,2%

Социологическая группа “Рейтинг”, 26-27 июля

В соцопросе 26-27 июля, который провела социологическая группа “Рейтинг”, приняли участие 2000 жителей столицы. По результатам на первом месте со значительным отрывом закрепился Виталий Кличко. На втором месте - Сергей Притула, на третьем - Ирина Верещук.

Виталий Кличко - 41,7% Сергей Притула - 11,6% Ирина Верещук - 9,4% Андрей Пальчевский - 9% Алексей Гончаренко - 5,4% Александр Попов - 4,5% Вадим Рабинович - 3,5% Александр Омельченко - 3,3% Андрей Ильенко - 2,6% Виталий Нестор - 2,1% Борислав Береза - 2%

Кроме того, Виталий Кличко выигрывает у возможных кандидатов во во втором туре.

Социс, 8-20 мая 2020 года

Центр социальных и маркетинговых исследований “Социс” с 8 по 20 мая 2020 года провел телефонный опрос, в котором приняли участие 4000 респондентов. Большинство опрошенных ответили, что на выборах мэра Киева проголосовали бы за Виталия Кличко. На втором месте со значительным отрывом оказался Андрей Пальчевский. Третье место занял Сергей Притула.

Виталий Кличко - 41,1% Андрей Пальчевский - 8,8% Сергей Притула - 8% Александр Омельченко - 7,8% Дмитрий Гордон - 7,8% Александр Попов - 5,3% Алексей Кучеренко - 5,2% Борислав Береза - 3,3% Андрей Ильенко - 3,2% Александр Ткаченко - 1,3%

Виталий Кличко также побеждает всех предложенных кандидатов в моделировании второго тура выборов.

Главное о выборах в Киеве

Очередные местные выборы пройдут в Украине 25 октября. Киевляне будут голосовать за кандидата, который по их мнению должен быть мэром столицы.

Выборы в Киеве могут состояться в два тура. Если ни один из претендентов не наберет более 50% голосов, будет назначено повторное голосование. В нем примут участие два кандидата, получившие наибольший уровень поддержки избирателей по итогам первого тура.

Кто баллотируется в мэры Киева

Официально избирательная кампания в Украине стартовала 5 сентября. Зарегистрироваться в Центральной избирательной комиссии для участия в выборах мэров претенденты должны с 15 по 24 сентября. Передумать и снять свои кандидатуры они могут до 5 октября. Предвыборная агитация разрешается на следующий день после регистрации кандидата ЦИК.

Часть кандидатов уже официально объявили о своем участии в предстоящих выборах. Среди них: