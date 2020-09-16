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Рейтинг кандидатов в мэры Львова

Новина українською → Львов, Среда 16 сентября 2020 15:00
Рейтинг кандидатов в мэры Львова Рейтинг кандидатов в мэры Львова (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Тарарыева

Выборы мэра Львова и депутатов в местные советы пройдут 25 октября. Подробнее о том, кто из кандидатов имеет больше шансов занять кресло городского главы - в материале РБК-Украина.

Рейтинг кандидатов

Лидером предвыборного рейтинга во Львове является действующий мэр Андрей Садовый. Его основные конкуренты, которые могут попасть во второй тур - Олег Синютка и Руслан Кошулинский.

Рейтинг, 3-12 июля

Социологическая группа “Рейтинг” с 3 по 12 июля опросила 1200 львовян. Респонденты ответили на вопрос о том, за кого бы они проголосовали на выборах мэра города. Большинство поддержало кандидатуру Андрея Садового. На втором месте оказался Руслан Кошулинский, а третье место занял Олег Синютка.

  1. Андрей Садовой - 38,1%
  2. Руслан Кошулинский - 17,9%
  3. Олег Синютка - 13,8%
  4. Игорь Зинкевич - 10,7%
  5. Владимир Приняк - 5,4%
  6. Ярослав Рущишин - 3,4%
  7. Игорь Васюник - 3,4%
  8. кандидат партии “Слуга народа” - 1,8%
  9. Наталья Тимчий - 1,6%
  10. Назар Брезицкий - 1,4%

Социс, 17-23 июня

С 17 по 23 июня Центр социальных и маркетинговых исследований “Социс” провел телефонный опрос среди 2000 жителей Львова. По результатам большинство респондентов отдали свой голос за Андрея Садового. Второе место занял Олег Синютка, а третье - Руслан Кошулинский.

  1. Андрей Садовой - 35,7%
  2. Олег Синютка - 14,4%
  3. Руслан Кошулинский - 14,1%
  4. Игорь Зинкевич - 8%
  5. Ярослав Рущишин - 5,3%
  6. Игорь Васюник - 3,7%
  7. Юрий Михальчишин - 3,6%
  8. Оксана Юринец - 3,2%
  9. Дмитрий Добродомов - 2,9%
  10. Ирина Верещук - 2,7%
  11. Игорь Кузьмак - 1,4%
  12. Назар Брезицкий - 0,5%

Главное о выборах во Львове

В октябре этого года заканчивается срок полномочий мэра Львова Андрея Садового, а также депутатов местных советов. Предстоящие выборы пройдут по новым правилам, так как Рада внесла изменения в избирательное законодательство. Однако эти изменения будут касаться в основном выборов депутатов.

Избрание мэра города во Львове будет проходить по тем же правилам, что и в 2015 году. Для того, чтобы победить в первом туре, кандидату в мэры необходимо набрать более 50% голосов избирателей. В противном случае состоится второй тур.

Список кандидатов

О своем участии в предвыборной гонке уже заявил действующий городской глава Львова Андрей Садовый. Напомним, что должность мэра города он занимает уже 14 лет - с 25 апреля 2006 года.

За кресло будет бороться также Олег Синютка, который баллотируется от партии “Европейская Солидарность”.

Примет участие в выборах кандидат от ВО “Свобода” Руслан Кошулинский. Напомним, что в ходе голосования за мэра Львова 25 октября 2015 года Кошулинский вышел во второй тур вместе с Садовым, но проиграл ему.

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