Рейтинг кандидатов в мэры Львова

Выборы мэра Львова и депутатов в местные советы пройдут 25 октября. Подробнее о том, кто из кандидатов имеет больше шансов занять кресло городского главы - в материале РБК-Украина.

Рейтинг кандидатов

Лидером предвыборного рейтинга во Львове является действующий мэр Андрей Садовый. Его основные конкуренты, которые могут попасть во второй тур - Олег Синютка и Руслан Кошулинский.

Рейтинг, 3-12 июля

Социологическая группа “Рейтинг” с 3 по 12 июля опросила 1200 львовян. Респонденты ответили на вопрос о том, за кого бы они проголосовали на выборах мэра города. Большинство поддержало кандидатуру Андрея Садового. На втором месте оказался Руслан Кошулинский, а третье место занял Олег Синютка.

Андрей Садовой - 38,1% Руслан Кошулинский - 17,9% Олег Синютка - 13,8% Игорь Зинкевич - 10,7% Владимир Приняк - 5,4% Ярослав Рущишин - 3,4% Игорь Васюник - 3,4% кандидат партии “Слуга народа” - 1,8% Наталья Тимчий - 1,6% Назар Брезицкий - 1,4%

Социс, 17-23 июня

С 17 по 23 июня Центр социальных и маркетинговых исследований “Социс” провел телефонный опрос среди 2000 жителей Львова. По результатам большинство респондентов отдали свой голос за Андрея Садового. Второе место занял Олег Синютка, а третье - Руслан Кошулинский.

Андрей Садовой - 35,7% Олег Синютка - 14,4% Руслан Кошулинский - 14,1% Игорь Зинкевич - 8% Ярослав Рущишин - 5,3% Игорь Васюник - 3,7% Юрий Михальчишин - 3,6% Оксана Юринец - 3,2% Дмитрий Добродомов - 2,9% Ирина Верещук - 2,7% Игорь Кузьмак - 1,4% Назар Брезицкий - 0,5%

Главное о выборах во Львове

В октябре этого года заканчивается срок полномочий мэра Львова Андрея Садового, а также депутатов местных советов. Предстоящие выборы пройдут по новым правилам, так как Рада внесла изменения в избирательное законодательство. Однако эти изменения будут касаться в основном выборов депутатов.

Избрание мэра города во Львове будет проходить по тем же правилам, что и в 2015 году. Для того, чтобы победить в первом туре, кандидату в мэры необходимо набрать более 50% голосов избирателей. В противном случае состоится второй тур.

Список кандидатов

О своем участии в предвыборной гонке уже заявил действующий городской глава Львова Андрей Садовый. Напомним, что должность мэра города он занимает уже 14 лет - с 25 апреля 2006 года.

За кресло будет бороться также Олег Синютка, который баллотируется от партии “Европейская Солидарность”.

Примет участие в выборах кандидат от ВО “Свобода” Руслан Кошулинский. Напомним, что в ходе голосования за мэра Львова 25 октября 2015 года Кошулинский вышел во второй тур вместе с Садовым, но проиграл ему.