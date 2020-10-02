Рейтинг кандидатов в мэры Мариуполя и Херсона: кто лидирует в предвыборной гонке

Голосование за кандидатов в мэры состоится во всех городах страны 25 октября на местных выборах, а в крупных населенных пунктах избрание городского головы может пройти в два тура. Кого поддерживают избиратели в Мариуполе и Херсоне, свежие рейтинги кандидатов в мэры - на РБК-Украина.
Срок полномочий действующего градоначальника Вадима Бойченко истекает в этом году, однако мэр принял решение баллотироваться на пост еще раз. В этом его поддерживает более 70% горожан.
Также в выборах городского головы намерен участвовать бывший мэр Юрий Хотлубей, его заместитель Владимир Клименко, общественные активисты и депутаты горсовета.
Избиратели в Мариуполе получат для голосования 25 октября по 3 бюллетеня. Фамилии кандидатов на пост мэра города будут указаны в бюллетене светло-розового цвета.
По результатам социологического исследования группы "Рейтинг" (18-24 сентября, 1000 респондентов), с большим отрывом от оппонентов лидирует Вадим Бойченко. За него намерены голосовать 72,4% мариупольцев.
Второе место рейтинга с 11,9% поддержки занимает кандидат от "Оппозиционной платформы - "За життя" Владимир Клименко. На третьем месте - Артур Андрощук от "Партии Шария" с 4,1%. Общий рейтинг:
Вадим Бойченко - выдвигается от собственной местной партии "Блок Бойченко". Занимает должность городского головы Мариуполя с 2015 года, победил на прошлых выборах с 72,8% голосов. Ранее - работал на городских промышленных предприятиях "Азовсталь", "Метинвест Холдинг". До избрания мэром - заместитель генерального директора на Металлургическом комбинате им. Ильича.
Владимир Клименко - кандидат от "Оппозиционной платформы - "За життя". Заместитель директора компании "Спецмашавто". В прошлом - заместитель городского головы Юрия Хотлубея (до 2015 года), глава Департамента по вопросам торговли, председатель Приморской районной администрации.
Артур Андрощук - кандидат от "Партии Шария". Руководитель Донецкой областной организации партии.
Максим Бородин - идет на выборы от "Силы людей". Действующий депутат горсовета, председатель фракции "Сила людей". Общественный активист, организатор акций по борьбе с проблемами экологии в Мариуполе
Юрий Хотлубей фигуриует в предвыборном рейтинге как самовыдвиженец. Городской голова Мариуполя с 1998 по 2015 год. Работал в Кабмине заведующим отдела по вопросам рынка товаров и услуг, также руководил отделением организации кадровой политики в Администрации президента с 1994 по 1998 год.
Юлия Башкирова - кандидат от партии "За майбутне". Занимается адвокатской деятельностью, правозащитница. Работала в центре общественного контроля "Дий", была представителем уполномоченного Верховной рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях
Михаил Клюев - выдвигается в мэры Мариуполя от партии "Наш край". Военный пенсионер Министерства внутренних дел. Возглавляет партийный список "Нашего края" в городской совет.
Лидия Мугли - самовыдвижение. Баллотируется в мэры Мариуполя во второй раз. Занимала должность директора по персоналу Азовского судоремонтного завода, экс-глава Общественной рады при городском совете Мариуполя.
17 кандидатов подали регистрационные документы в территориальную избирательную комиссию для участия в предстоящих выборах городского головы Херсона.
Наибольшие шансы занять кресло мэра - у народного депутата Игоря Колыхаева, а его главным оппонентом является Владимир Сальдо. Он уже имеет опыт работы на этом посту - руководил городским советом Херсона с 2001 по 2012 год.
Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса среди 800 жителей Херсона за 17-23 сентября.
Представитель политической силы "Нам тут жить!" Игорь Колыхаев имеет самый высокий уровень поддержки респондентов - 31,2%. Второе место у главы "Блока Сальдо" Владимира Сальдо - 23,2%. За кандидата от "Слуги народа" Юрия Кириллова готовы голосовать 13,4% граждан.
Прогноз результатов второго тура показал лидерство Игоря Колыхаева в паре с Виктором Сальдо. Также Колыхаев имеет больший уровень поддержки в паре с Юрием Кирилловым.
Игорь Колыхаев - идет на выборы с политсилой "Нам здесь жить!". Депутат Верховной рады IX созыва, член парламентской группы "За майбутне". С 2015 по 2019 год был депутатом горсовета Херсона.
Владимир Сальдо - кандидат от собственной партии "Блок Сальдо". Действующий кандидат городского совета, мэр Херсона в 2001-2012 годах, нардеп Верховной рады VII созыва.
Юрий Кириллов - выдвигается от партии "Слуга народа". Ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета. Прошел в горсовет на местных выборах 2015 от БПП.
Михаил Опанащенко - кандидат от "Оппозиционной платформы - "За життя". Глава городской партийной ячейки ОПЗЖ, депутат Верховной рады VII созыва от "Партии регионов", предприниматель.
Иван Глухов - баллотируется в мэры от "Европейской солидарности". Председатель городской партийной организации, декан факультета физвоспитания Херсонского государственного университета.
Василий Федин - идет на выборы от местной партии "Херсонцы".С 2015 года - депутат областного совета, с 2006 по 2015 - депутат горсовета Херсона. Возглавлял судостроительную компанию Smart Maritime Group.
Артем Кияновский - выдвигается от "Нашего края". Депутат городского совета с 2015 года от "Оппозиционного блока", возглавляет Школу гуманитарного труда. Баллотировался в мэры Херсона в 2006 году.
Андрей Яценко - кандидат от партии "Перемога Пальчевского". Занимал должности заместителя городского головы Херсона, заместителя председателя областной администрации. Преподаватель, руководил Департаментом образования в ОГА.
Руслан Рубан - баллотируется от "Партии зеленых Украины". На местных выборах 2015 прошел в горсовет Херсона от "Самопомочи", но вышел из рядов партии. Предприниматель в банковской сфере.
Элина Никитенкова - идет на выборы в Херсоне от "Радикальной партии". Является заместителем председателя компании "Парки Херсона".
Сергей Дудка - кандидат от партии УДАР. Предприниматель, владеет сетью спортивных залов "Доминант" в Херсоне.
Юрий Балабанов - баллотируется в мэры от партии "Пропозиция". Работал в органах прокуратуры Херсона.
Виктор Тоцкий - кандидат от партии "Сила людей". Председатель городских ОСМД.
Иван Горланов - представляет партию ВО "Свобода" на выборах мэра. Депутат городского совета от "Свободы" с 2015 года, советник мэра.
Кирилл Стремусов - самовыдвижение. Херсонский блогер, активист.
Юрий Колыхаев - самовыдвижение. Сотрудник организации "Общественная инициатива "Нам здесь жить!".
Юрий Рожков - самовыдвижение. Сотрудник организации "Общественная инициатива "Нам здесь жить!".