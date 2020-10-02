Рейтинг кандидатів у мери Маріуполя і Херсона: хто лідирує в передвиборній гонці

Голосування за кандидатів в мери відбудеться в усіх містах країни 25 жовтня на місцевих виборах, а у великих населених пунктах обрання міського голови може пройти в два тури. Кого підтримують виборці в Маріуполі і Херсоні, свіжі рейтинги кандидатів у мери - на РБК-Україна.

Вибори мера Маріуполя

Термін повноважень чинного градоначальника Вадима Бойченка закінчується в цьому році, однак мер прийняв рішення балотуватися на посаду ще раз. У цьому його підтримує більш ніж 70% городян.

Також у виборах міського голови може взяти участь колишній мер Юрій Хотлубей, його заступник Володимир Клименко, громадські активісти та депутати міськради.

Виборці в Маріуполі отримають для голосування 25 жовтня по 3 бюлетені. Прізвища кандидатів на посаду мера міста будуть вказані в бюлетені світло-рожевого кольору.

Рейтинг кандидатів у мери

За результатами соціологічного дослідження групи "Рейтинг" (18-24 вересня, 1000 респондентів), із великим відривом від опонентів лідирує Вадим Бойченко. За нього мають намір голосувати 72,4% маріупольців.

Друге місце рейтингу з 11,9% підтримки займає кандидат від "Опозиційної платформи -"За життя" Володимир Клименко. На третьому місці - Артур Андрощук від "Партії Шарія" з 4,1%. Загальний рейтинг:

Вадим Бойченко - 72,4% Володимир Клименко - 11,9% Артур Андрощук - 4,1% Максим Бородін - 3,0% Юрій Хотлубей - 1,7% Лідія Муглі - 1,4% Юлія Башкірова - 0,4% Інший кандидат - 4,7%

Що відомо про кандидатів в мери Маріуполя

Вадим Бойченко - висувається від власної місцевої партії "Блок Бойченка". Обіймає посаду міського голови Маріуполя з 2015 року, переміг на минулих виборах з 72,8% голосів. Раніше - працював на міських промислових підприємствах "Азовсталь", "Метінвест Холдинг". До обрання мером - заступник генерального директора на Металургійному комбінаті ім. Ілліча.

Володимир Клименко - кандидат від "Опозиційної платформи - "За життя". Заступник директора компанії "Спецмашавто". У минулому - заступник міського голови Юрія Хотлубея (до 2015 року), глава Департаменту з питань торгівлі, голова Приморської районної адміністрації.

Артур Андрощук - кандидат від "Партії Шарія". Керівник Донецької обласної організації партії.

Максим Бородін - йде на вибори від "Сили людей". Чинний депутат міськради, голова фракції "Сила людей". Громадський активіст, організатор акцій для боротьби з проблемами екології в Маріуполі.

Юрій Хотлубей фігурує в передвиборчому рейтингу як самовисуванець. Міський голова Маріуполя з 1998 по 2015 рік. Працював в Кабміні завідувачем відділу з питань ринку товарів і послуг, також керував відділенням організації кадрової політики в Адміністрації президента з 1994 по 1998 рік.

Юлія Башкірова - кандидат від партії "За майбутнє". Займається адвокатською діяльністю, правозахисниця. Працювала в центрі громадського контролю "Дій", була представником уповноваженого Верховної ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях

Михайло Клюєв - висувається в мери Маріуполя від партії "Наш край". Військовий пенсіонер Міністерства внутрішніх справ. Очолює партійний список "Нашого краю" до міської ради.

Лідія Муглі - самовисування. Балотується в мери Маріуполя вдруге. Займала посаду директора з персоналу Азовського судноремонтного заводу, екс-глава Громадської ради при міській раді Маріуполя.

Вибори в Херсоні

17 кандидатів подали реєстраційні документи в територіальну виборчу комісію для участі в майбутніх виборах міського голови Херсона.

Найбільші шанси зайняти крісло мера - у народного депутата Ігоря Колихаєва, а його головним опонентом є Володимир Сальдо. Він уже має досвід роботи на цій посаді - керував міською радою Херсона з 2001 по 2012 рік.

Рейтинги кандидатів у мери

Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати опитування серед 800 жителів Херсона за 17-23 вересня.

Представник політичної сили "Нам тут жити!" Ігор Колихаєв має найвищий рівень підтримки респондентів - 31,2%. Друге місце у глави "Блоку Сальдо" Володимира Сальдо - 23,2%. За кандидата від "Слуги народу" Юрія Кирилова готові голосувати 13,4% громадян.

Ігор Колихаєв - 31,2% Володимир Сальдо - 23,2% Юрій Кирилов - 13,4% Михайло Опанащенко - 8,6% Іван Глухов - 5,3% Василь Федін - 3,3% Микола Кононенко - 3,3% Артем Кияновський - 2,9% Юрій Одарченко - 2,1% Наталя-Дануте Бімбірайте - 1,4% Віталій Богданов - 1,2% Еліна Нікітенкова - 1,1% Інший кандидат - 1,2%

Прогноз результатів другого туру показав лідерство Ігоря Колихаєва в парі з Віктором Сальдо. Також Колихаєв має більший рівень підтримки в парі з Юрієм Кириловим.

Ігор Колихаєв (57%) - Віктор Сальдо (34%)

Ігор Колихаєв (59%) - Юрій Кирилов (25%).

Хто балотується в мери Херсона

Ігор Колихаєв - йде на вибори з політсилою "Нам тут жити!". Депутат Верховної ради IX скликання, член парламентської групи "За майбутнє". З 2015 по 2019 рік був депутатом міськради Херсона.

Володимир Сальдо - кандидат від власної партії "Блок Сальдо". Чинний кандидат міської ради, мер Херсона в 2001-2012 роках, нардеп Верховної ради VII скликання.

Юрій Кирилов - висувається від партії "Слуга народу". Ректор Херсонського державного аграрно-економічного університету. Пройшов до міськради на місцевих виборах 2015 від БПП.

Михайло Опанащенко - кандидат від "Опозиційної платформи - "За життя". Глава міського партійного осередку ОПЗЖ, депутат Верховної ради VII скликання від "Партії регіонів", підприємець.

Іван Глухов - балотується в мери від "Європейської солідарності". Голова міської партійної організації, декан факультету фізвиховання Херсонського державного університету.

Василь Федін - йде на вибори від місцевої партії "Херсонці". З 2015 року - депутат обласної ради, з 2006 по 2015 - депутат міськради Херсона. Очолював суднобудівну компанію Smart Maritime Group.

Артем Кияновський - висувається від "Нашого краю". Депутат міської ради з 2015 року від "Опозиційного блоку", очолює Школу гуманітарної праці. Балотувався в мери Херсона в 2006 році.

Андрій Яценко - кандидат від партії "Перемога Пальчевського". Обіймав посади заступника міського голови Херсона, заступника голови обласної адміністрації. Викладач, керував Департаментом освіти в ОДА.

Руслан Рубан - балотується від "Партії зелених України". На місцевих виборах 2015 пройшов до міськради Херсона від "Самопомочі", але вийшов з лав партії. Підприємець в банківській сфері.

Еліна Нікітенкова - йде на вибори в Херсоні від "Радикальної партії". Є заступником голови компанії "Парки Херсона".

Сергій Дудка - кандидат від партії УДАР. Підприємець, володіє мережею спортивних залів "Домінант" в Херсоні.

Юрій Балабанов - балотується в мери від партії "Пропозиція". Працював в органах прокуратури Херсона.

Віктор Тоцький - кандидат від партії "Сила людей". Голова міських ОСББ.

Іван Горланов - представляє партію ВО "Свобода" на виборах мера. Депутат міської ради від "Свободи" з 2015 року, радник мера.

Кирило Стремусов - самовисування. Херсонський блогер, активіст.

Юрій Колихаєв - самовисування. Співробітник організації "Громадська ініціатива "Нам тут жити!".

Юрій Рожков - самовисування. Співробітник організації "Громадська ініціатива "Нам тут жити!".