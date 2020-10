Результаты местных выборов в Одессе

В воскресенье, 25 октября жители Одессы выбрали местную власть. По данным экзитполлов, в городской совет предварительно проходят пять партий. А вот чтобы выбрать мэра избирателям придется еще раз отправится на избирательные участки. Согласно экзитполлам, борьбу во втором туре продолжат действующий городской голова Геннадий Труханов и кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик.

Результаты экзитполов в Одессе

По данным экзитпола студии Савика Шустера и Украина24, первый результат на выборах мэры Одессы получает Геннадий Труханов с 34,4% голосов. С ним во второй тур выходит нардеп от "Оппозиционной платформы – За життя" Николай Скорик с показателем 17,93%. Тройку лидеров, согласно экзитполу, замыкает кандидат от "Слуги народа", народный артист Олег Филимонов, получивший 13,75%.

Четвертое место занимает 36-летний программист и активист Петр Обухов от "Европейской солидарности" с 12,52%. Пятое – у президента Одесской юридической академии, лидера Украинской морской партии Сергея Кивалова с 5,44% голосов.

Что касается Одесского городского совета, то, согласно экзитполу, первый результат получила "Доверяй делам" Труханова с 23,77%. С небольшим отрывом от нее идет ОПЗЖ с 22,38%. Третье место у "Слуги народа" с 15,95%. Четвертый результат и 12,72% получила "Евросолидарность". Также депутатские мандаты получит Партия Шария с 7,63% голосов, взявшая пятый результат.

Может зайти в горсовет Украинская морская партия Кивалова, которая в экзитполе не дотягивает до пятипроцентного барьера. Она получает 4,16% голосов.

Погрешность этого экзитпола не превышает 1,9%.

Предвыборные рейтинги кандидатов

Последний опрос перед выборами, который проводила группа "Рейтинг" с 9 по 14 октября, показывал первенство Геннадия Труханова. В исследовании его были готовы поддержать 50,1% среди тех, кто собирался идти голосовать и определился с выбором.

Второй результат, согласно мониторингу, получил кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик с 10,6% голосов респондентов. Все остальные их кандидаты отставали друг от друга не больше чем на 2%.

На третьем месте был кандидат от "Слуги народа" Олег Филимонов, который ведет президентскую политсилу в горсовет. По данным октябрьского исследования, он набирал 8,8% голосов. Четвертый результат и почти 8% голосов в соцопросе "Рейтинга" получал Сергей Кивалов. Пятый – Петр Обухов от "Европейской солидарности". Оба также возглавляют списки своих партий в городской совет.

Опрос, проведенный месяцем ранее – с 27 августа по 8 сентября – от Киевского международного института социологии (КМИС), показывал несколько другой расклад, но того же фаворита гонки.

Тогда еще не был известен точный список претендентов на пост городского головы. Первый результат и 61% (среди тех, кто собирался голосовать и определился с выбором) был у Труханова. В качестве кандидата от ОПЗЖ социологи замеряли рейтинг одного из лидеров от этой партии – Вадима Рабиновича. Он претендовал на второй результат и 8% поддержки.

На третьем месте оказался Олег Филимонов с 5,5% голосов. На четвертом – Эдуард Гурвиц с 4,9%. Замыкал "пятерку" Дмитрий Голубов с 4,8%, которому суд отказал в регистрации кандидатов на выборах.

Предвыборные рейтинги партий

Из того же октябрьского исследования "Рейтинга" следует, что партия Труханова "Доверяй делам" получала первое место с показателем 36,2% среди тех, кто собирался голосовать и определился с выбором. Следом в опросе шла "Оппозиционная платформа – За життя", которую были готовы поддержать 19,4%. На третьем месте оказалась "Слуга народа" c 12,3%. Также, согласно мониторингу, в городской совет проходила "Европейская солидарность" (7,2%), Украинская морская партия Кивалова (6,3%) и партия Шария (5,9%).

Исходя из опроса КМИС, пятипроцентный барьер (среди тех, кто определился) преодолевали четыре политсилы: "Доверяй делам" c 46,6% , ОПЗЖ c 17%, "Слуга народа" c 9,1% и "Евросолидарность" с 5,6%.

Местные выборы прошли по новым правилам

В этом году одесситы, как и все жители больших городов, избирали местные советы по новой системе – пропорциональной с открытыми партийными списками. То есть избиратель должен выбирать не только партию, но и одного из ее кандидатов, и таким образом может влиять на то, кто получает депутатский мандат.

Кроме того, жители Одессы впервые выбирали районный совет. В результате укрупнения районов, утвержденного в этом году, все областные центры вошли в состав районов. Поэтому на избирательных участках одесситам выдавали по четыре бюллетеня.

Результаты предыдущих выборов 2015 года

На прошлых местных выборах в 2015 году действующий мэр Геннадий Труханов победил сразу в первом туре, набрав 51,93%. Его главный соперник Александр Боровик, выдвигавшийся от тогдашней правящей политсилы, получил 24,6%.

В городской совет на последних выборах прошли пять партий. Крупнейшую фракцию завела "Доверяй делам", получив 33,3% голосов и 26 мандатов. "Солидарность" Порошенко набрала 17,5%, взяв 14 мест в горсовете. Третью фракцию получил "Оппозиционный блок" – 13 депутатов благодаря 14,5% голосов избирателей. Украинскую морскую партию Кивалова поддержали 6,9%, что позволила ей получить шесть мандатов. Чуть меньше – 5,5% и пять мандатов получила "Самопомич".

Правда, за время работы этого созыва расстановка сил в горсовете заметно изменилась. Фракция "Оппоблока" переименовалась в ОПЗЖ: одесская парторганизация встала на сторону той части руководства, которая "откололась" от ОБ. В этом году прекратила существование и фракция "Самопомочи": после выхода одного депутата ее количественный состав стал меньше чем минимально допустимый. Впрочем, все остальные фракции, за исключением "промэрской", также поредели.