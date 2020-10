Результати місцевих виборів в Одесі

У неділю, 25 жовтня мешканці Одеси обрали місцеву владу. За даними екзитполів, до міської ради попередньо проходять п'ять партій. А от щоб обрати мера виборцям доведеться ще раз вирушити на виборчі дільниці. Згідно з экзитполами, боротьбу у другому турі продовжать чинний міський голова Геннадій Труханов і кандидат від ОПЗЖ Микола Скорик.

Результати екзитполів в Одесі

За даними екзитполу студії Савіка Шустера і Украіна24, перший результат на виборах мера Одеси отримує Геннадій Труханов з 34,4% голосів. З ним до другого туру виходить нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик з показником 17,93%. Трійку лідерів, згідно з екзитполом, замикає кандидат від "Слуги народу", народний артист Олег Філімонов, який отримав 13,75%.

Четверте місце посідає 36-річний програміст і активіст Петро Обухов від "Європейської солідарності" з 12,52%. П'яте - у президента Одеської юридичної академії, лідера Української морської партії Сергія Ківалова з 5,44% голосів.

Що стосується Одеської міської ради, то, згідно з екзитполом, перший результат отримала "Довіряй ділам" Труханова з 23,77%. З невеликим відривом від неї йде ОПЗЖ з 22,38%. Третє місце у "Слуги народу" з 15,95%. Четвертий результат і 12,72% отримала "Євросолідарність". Також депутатські мандати отримає Партія Шарія з 7,63% голосів, яка взяла п'ятий результат.

Може зайти до міськради Українська морська партія Ківалова, яка в екзитполі не дотягує до п'ятивідсоткового бар'єру. Вона отримує 4,16% голосів.

Похибка цього екзитполу не перевищує 1,9%.

Передвиборчі рейтинги кандидатів

Останнє опитування перед виборами, яке проводила група "Рейтинг" з 9 по 14 жовтня, показував першість Геннадія Труханова. У дослідженні були готові підтримати 50,1% серед тих, хто збирався йти голосувати і визначився з вибором.

Другий результат, згідно з моніторингом, отримав Народний депутат з "Опозиційної платформи – За життя" Микола Скорик з 10,6% голосів респондентів. Всі інші їхні кандидати відставали один від одного не більше ніж на 2%.

На третьому місці був кандидат від "Слуги народу" Олег Філімонов, який веде президентську політсилу в міськраду. За даними жовтневого дослідження, він набирав 8,8% голосів. Четвертий результат і майже 8% голосів у соцопитуванні "Рейтингу" отримував президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов. П'ятий – 36-річний програміст і активіст Петро Обухів від "Європейської солідарності". Обидва також очолюють списки своїх партій до міської ради.

Опитування, проведене місяцем раніше – з 27 серпня по 8 вересня – від Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), показувало дещо інший розклад, але того ж фаворита гонки.

Тоді ще не був відомий точний список претендентів на посаду міського голови. Перший результат і 61% (серед тих, хто збирався голосувати і визначився з вибором) був у Труханова. В якості кандидата від ОПЗЖ соціологи заміряли рейтинг одного з лідерів від цієї партії Вадима Рабиновича. Він претендував на другий результат і 8% підтримки.

На третьому місці опинився Олег Філімонов з 5,5% голосів. На четвертому – Едуард Гурвіц з 4,9%. Замикав "п'ятірку" Дмитро Голубов з 4,8%, яким суд відмовив у реєстрації кандидатів на виборах.

Передвиборчі рейтинги партій

З того ж жовтневого дослідження "Рейтингу" випливає, що партія Труханова "Довіряй справам" отримувала перше місце з показником 36,2% серед тих, хто збирався голосувати і визначився з вибором. Слідом в опитуванні йшла "Опозиційна платформа – За життя", яку готові підтримати 19,4%. На третьому місці опинилася "Слуга народу" c 12,3%. Також, згідно з моніторингом, міська рада проходила "Європейська солідарність" (7,2%), Українська морська партія Ківалова (6,3%) і партія Шарія (5,9%).

Виходячи з опитування КМІС, п'ятивідсотковий бар'єр (серед тих, хто визначився) долали чотири політсили: "Довіряй справам" c 46,6% , ОПЗЖ c 17%, "Слуга народу" c 9,1% і "Євросолідарність" з 5,6%.

Місцеві вибори пройшли за новими правилами

У цьому році одесити, як і всі жителі великих міст, обирали місцеві ради за новою системою – пропорційної з відкритими партійними списками. Тобто виборець повинен вибирати не тільки партію, але й одного з її кандидатів, і таким чином може впливати на те, хто отримує депутатський мандат.

Крім того, жителі Одеси вперше обирали районну раду. В результаті укрупнення районів, затвердженого в цьому році, всі обласні центри увійшли до складу районів. Тому на виборчих дільницях одеситам видавали по чотири бюлетеня.

Результати попередніх виборів 2015 року

На минулих місцевих виборах в 2015 році чинний мер Геннадій Труханов переміг відразу в першому турі, набравши 51,93%. Його головний суперник Олександр Боровик, що висувався від тодішньої правлячої політсили, отримав 24,6%.

В міську раду на останніх виборах пройшли п'ять партій. Найбільшу фракцію завела "Довіряй справам", отримавши 33,3% голосів і 26 мандатів. "Солідарність" Порошенка набрала 17,5%, взявши 14 місць у міськраді. Третю фракцію отримав "Опозиційний блок" – 13 депутатів завдяки 14,5% голосів виборців. Українську морську партію Ківалова підтримали 6,9%, що дозволила їй отримати шість мандатів. Трохи менше – 5,5% і п'ять мандатів отримала "Самопоміч".

Правда, за час роботи цього скликання розстановка сил у міськраді помітно змінилася. Фракція "Оппоблока" перейменувалася в ОПЗЖ: одеська парторганізація встала на бік тієї частини керівництва, яка відкололася" ПРО. В цьому році припинила існування і фракція "Самопомочі": після виходу одного депутата її кількісний склад став менше ніж мінімально допустимий. Втім, всі інші фракції, за винятком "промерської", також порідшали.