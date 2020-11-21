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Результаты местных выборов являются лучшей социологией, - эксперт

Автор: РБК-Украина

Официальные данные ЦИК показали популярность "Слуги народа" Владимира Зеленского и "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Именно они завели в советы разных уровней наибольшее количество депутатов и могут считать себя победителями.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила политический эксперт Александра Решмедилова.

По ее словам, Центральная избирательная комиссия своим заявлением поставила точку в бесконечных спекуляциях вокруг результатов голосования, которое состоялось 25-го октября.

"Засилье противоречивых экзит-полов и манипуляции отдельных политиков относительно своих "достижений" ввели общество в заблуждение. Данные ЦИК сняли интригу в вопросе победителей местных выборов", - подчеркнула эксперт.

Решмедилова напомнила, что на местных выборах в Украине выбирали 43 тысячи депутатов разных уровней, и именно по числу полученных мандатов стоит делать выводы относительно реальных рейтингов главных игроков и эффективности их кампаний.

Напомним, по официальным данным ЦИК, "Слуга народа" набрала 17.5% голосов и получила около 6 тысяч мандатов. Второе место среди всех и первое среди вневластных партий заняла "Батькивщина", которая завоевала 12.5%, и которую будут представлять свыше 4200 депутатов.

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Новости Украины Центральная избирательная комиссияБатькивщинаСлуга народаМестные выборы