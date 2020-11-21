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Результати місцевих виборів є найкращою соціологією, - експерт

Автор: РБК-Україна

Офіційні дані ЦВК засвідчили популярність "Слуги народу" Володимира Зеленського та "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Саме вони завели до рад різних рівнів найбільшу кількість депутатів і можуть вважати себе переможцями.

Про це на прес-конференції в Києві заявила політичний експерт Олександра Решмеділова.

За її словами, Центральна виборча комісія своєю заявою поставила крапку у нескінченних спекуляціях навколо результатів голосування, яке відбулося 25-го жовтня.

"Засилля суперечливих екзит-полів та маніпуляції окремих політиків щодо своїх "здобутків" ввели суспільство в оману. Дані ЦВК зняли інтригу у питанні переможців місцевих виборів", - наголосила експерт.

Решмеділова нагадала, що на місцевих виборах в Україні обирали 43 тисячі депутатів різних рівнів, і саме за числом отриманих мандатів варто робити висновки щодо реальних рейтингів головних гравців та ефективності їхніх кампаній.

Нагадаємо, за офіційними даними ЦВК, "Слуга народу" набрала 17.5% голосів і отримала близько 6 тисяч мандатів. Друге місце з-поміж усіх і перше серед позавладних партій посіла "Батьківщина", що виборола 12.5%, і яку представлятимуть понад 4200 депутатів.

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