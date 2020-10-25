Результаты выборов в Киеве в лучшем случае будут известны 28 октября, - ТИК

Форма новых бюллетеней усложняет скорость подсчета голосов. Результаты выборов в Киеве в лучшем случае будут известны не ранее утра среды 28 октября.

Об этом заявил, заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, передает ЧЕСНО.

Он добавил, что у комиссий нет подобного опыта. Протоколы достаточно большие и сложные для заполнения.

Всего на территории Киева открылись 1105 избирательных участка. При этом по три участка в Шевченковском и Соломенском, а также по одному в Оболонском и Дарницком районах открылись с опозданием.

В этом году местные выборы проходят по новым правилам, закрепленным в Избирательном кодексе. Речь идет о пропорциональной системе с открытыми партийными списками.

Голосуя за Киевсовет, избиратель должен выбрать не только партию, но и одного из ее кандидатов. Все из них, кроме главы списка, закреплены по одному из городских округов. Тот кандидат, который получает больше голосов на округе, имеет больше шансов получить мандат. Голосуя за одну из партий, нельзя выбирать кандидата от другой политсилы.

В случае с выборами мэра все без изменений. Если никто из кандидатов не получит 50 или больше процентов на выборах 25 октября, то двое из них, получившие самый высокий результат, продолжат борьбу во втором туре.