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Сколько украинцев хотят быть депутатами: данные соцопроса

Автор: Александр Белоус

Граждане скорее хотят избирать, чем избираться

В сентябре 2020 года 13% украинцев хотели бы быть депутатами местного совета, 9% - депутатами парламента, 7% - главой города/села. Должность президента страны привлекательна для 5% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, значительная часть украинцев не против участвовать в политической и общественной жизни своего региона (45%), но не в качестве депутатов местных советов, а через выборы, делегируя полномочия другим.

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При этом граждане хотят избирать не только депутатов или мэров, но и голову области (за избрание - 83%), местных судей (71%) и прокуроров (68%). Кроме того, 57% поддерживают идею создания муниципальной полиции, подчиненной местной власти (30% - против).

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 19 - 22 сентября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, украинцы чаще всего выражают доверие общественным организациям и тем структурам, обеспечивающим оборону страны и безопасность. Всем остальным институтам недоверие высказывается чаще, чем доверие.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, в сентябре 2020 года в отношении к власти более половины украинцев преобладают негативные оценки. Только чуть больше четверти респондентов поддерживают действующую власть.

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