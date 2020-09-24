Скільки українців хочуть бути депутатами: дані соцопитування

У вересні 2020 року 13% українців хотіли б бути депутатами місцевої ради, 9% - депутатами парламенту, 7% - головою міста/села. Посада президента країни приваблива для 5% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, значна частина українців не проти брати участь у політичному і громадському житті свого регіону (45%), але не в якості депутатів місцевих рад, а через вибори, делегуючи повноваження іншим.

При цьому громадяни хочуть обирати не тільки депутатів або мерів, але й голову області (за обрання - 83%), місцевих суддів (71%) і прокурорів (68%). Крім того, 57% підтримують ідею створення муніципальної поліції, підпорядкованої місцевої влади (30% - проти).

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 19 - 22 вересня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, українці найчастіше висловлюють довіру громадським організаціям і тим структурам, що забезпечують оборону країни та безпеку. Всім іншим інститутам висловлюється недовіра частіше, ніж довіра.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, у вересні 2020 року в ставленні до влади більше половини українців переважають негативні оцінки. Лише трохи більше чверті респондентів підтримують чинну владу.