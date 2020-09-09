В СНБО объяснили, почему в прифронтовых районах не назначили местные выборы

Центризбирком не назначил местные выборы в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей из-за невозможности обеспечения там полной безопасности во время голосования. Информацию о ситуации в этих районах получают от разведки, военных и спецслужб.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, украинские власти не хотят, чтобы в день голосования на прифронтовых избирательных участках произошли какие-то провокации.

"Если мы будем знать, что там есть безопасность, что там есть покой, что там ничего страшного нет, то там будут проводиться выборы, но для этого надо быть на 100% уверенным. Потому что, не дай бог что-то случится на избирательном участке, это особый процесс, это скопление людей. Мы не хотим, чтобы была провокация", - пояснил он.

При этом секретарь СНБО не считает, что не назначение местных выборов в прифронтовых районах нарушает конституционные права их жителей.

"Если речь шла бы о выборах президента или ВР, то это было бы нарушением конституционных прав. Сейчас там (на Донбассе - ред.) есть ВГА, которые полностью удовлетворяют потребности этих граждан. Там ничего не остановилось", - подчеркнул Данилов.

Напомним, 8 августа ЦИК назначил местные выборы в 24 регионах страны, за исключением прифронтовых и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

В то же Время ЦИК не исключает, что выборы в прифронтовых районах смогут состояться 25 октября.