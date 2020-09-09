В РНБО пояснили, чому у прифронтових районах не призначили місцеві вибори

Центрвиборчком не призначив місцеві вибори у прифронтових районах Донецької та Луганської областей через неможливість забезпечення там повної безпеки під час голосування. Інформація про ситуацію в цих районах отримується від розвідки, військових та спецслужб.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, українська влада не хоче, щоб у день голосування на прифронтових виборчих дільницях сталися якісь провокації.

"Якщо ми знатимемо, що там є безпека, що там є спокій, що там нічого страшного немає, то там будуть проводитися вибори, але для цього треба бути на 100% впевненим. Тому що, не дай боже щось станеться на виборчій дільниці, це особливий процес, це скупчення людей. Ми не хочемо, щоб була провокація", - пояснив він.

При цьому секретар РНБО не вважає, що не призначення місцевих виборів в прифронтових районах порушує конституційні права їх мешканців.

"Якщо мова йшла б про вибори президента чи ВР, то це було б порушенням конституційних прав. Зараз там (на Донбасі - ред.) є ВЦА, які повністю задовольняють потреби цих громадян. Там нічого не зупинилося", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, 8 серпня ЦВК призначила місцеві вибори у 24 регіонах країни, за виключенням прифронтових та окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Водночас ЦВК не виключає, що вибори у прифронтових районах зможуть відбутися 25 жовтня.