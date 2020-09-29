Списки партий на выборах во Львове: кто может попасть в горсовет

На местных выборах 25 октября в Украине состоится голосование за кандидатов в депутаты городских советов. Какие политические силы баллотируются в горсовет Львова, списки партий и кандидатов в борьбе за депутатские мандаты - подробно в материале РБК-Украина.
Избирательная кампания местных выборов в Украине в 2020 году проходит по новому законодательству. Согласно правилам организации голосования в местные советы, избиратели в городах с населением от 10 тысяч жителей, в частности во Львове, будут голосовать по открытым спискам - не только за партии, но и за кандидатов из списка выбранной политсилы.
Во Львове на выборах 2020 образовано 6 территориальных избирательных округов. В каждом округе партия может выдвинуть от 5 до 12 претендентов в горсовет. Порядок кандидатов в списке политсилы формируют самостоятельно.
При заполнении бюллетеня важно проголосовать за партию, а кандидата выбирать не обязательно. Но если избиратель отметит кандидата без указания партии, либо поставит "галочку" за одну политсилу, а кандидата выберет от другой, бюллетень будет признан недействительным.
Под первым номером в городской совет баллотируется основатель политсилы и действующий мэр Львова Андрей Садовый.
Всего "Самопомич" выдвигает 50 кандидатов. Первая десятка общего партийного списка:
Львовская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 64 кандидата в депутаты горсовета от "Европейской солидарности". Лидеры партийного списка:
Кандидатом в мэры Львова от "Европейской солидарности" стал нардеп ВР IX созыва, член президиума и политсовета партии, экс-глава Львовской ОГА Олег Синютка .
В городской совет баллотируются 56 кандидатов по единому партийному списку "Голоса". Первая десятка выглядит следующим образом:
От "Голоса" на пост городского головы Львова выдвигается народный депутат Верховной рады IX созыва Ярослав Рущишин.
Партийный список в горсовет на выборах 2020 возглавил кандидат в мэры от "Слуги народа" Тарас Кльофа (врач, депутат Львовского облсовета).
Руслан Кошулинский баллотируется в мэры Львова, а также является лидером партийного списка в горсовет:
Политическая сила идет на выборы в городской совет Львова с 64 кандидатами в депутаты. Основатель "Варты" Игорь Зинкевич выдвигается в мэры и входит в первую десятку партийного списка:
Для прохождения в городской совет Львова на выборах партии необходимо набрать более 5% голосов.
Согласно данным предвыборного соцопроса группы "Рейтинг" (3-12 июля, 1200 респондентов), самые высокие шансы имеют "Европейская солидарность", "Самопомич" и "Голос".