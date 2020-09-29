Списки партій на виборах у Львові: хто може потрапити до міськради

На місцевих виборах 25 жовтня в Україні відбудеться голосування за кандидатів у депутати міських рад. Які політичні сили балотуються до міськради Львова, списки партій і кандидатів в боротьбі за депутатські мандати - детально в матеріалі РБК-Україна.

Вибори у Львові

Виборча кампанія місцевих виборів в Україні в 2020 році проходить за новим законодавством. Згідно з правилами організації голосування до місцевих рад, виборці в містах з населенням від 10 тисяч жителів, зокрема у Львові, будуть голосувати за відкритими списками - не тільки за партії, а й за кандидатів зі списку обраної політсили.

У Львові на виборах 2020 утворено 6 територіальних виборчих округів. У кожному окрузі партія може висунути від 5 до 12 претендентів до міськради. Порядок кандидатів у списку політсили формують самостійно.

При заповненні бюлетеня важливо проголосувати за партію, а кандидата вибирати не обов'язково. Але якщо виборець відзначить кандидата без вказівки партії, або поставить "галочку" за одну політсилу, а кандидата вибере від іншої, бюлетень буде визнаний недійсним.

Партійний список "Об'єднання "Самопоміч"

Під першим номером у міську раду балотується засновник політсили і діючий мер Львова Андрій Садовий.

Всього "Самопоміч" висуває 50 кандидатів. Перша десятка загального партійного списку:

Андрій Садовий - мер міста з 2006 року, зареєстрований кандидатом на пост міського голови. Вікторія Довжик - радник голови міської адміністрації. Гнат Герич - лікар, завідувач хірургічним відділенням Львівської лікарні швидкої допомоги. Оксана Динік - гендиректор ТОВ "Львівська ізоляторна компанія". Володимир Лучишин - виконавчий директор ТРК "Львівська хвиля". Роман Федишин Парасковія Дворянин Андрій Шевців Андрій Закалюк Юлія Хомчин

Кандидати в депутати від "Європейської солідарності"

Львівська територіальна виборча комісія зареєструвала 64 кандидата в депутати міськради від "Європейської солідарності". Лідери партійного списку:

Петро Адамик - заступник директора ТОВ "Британський дім". Уляна Пак - помічник-консультант народного депутата. Сергій Івах - підприємець. Остап Доскіч - фінансовий директор компанії "Львівметалпласт". Олена Пасевич - викладач Університету банківської справи. Володимир Гой Лейла Мелесова-Вальчак Анастасія Окряк Іван Рудницький Оксана Маруняк

Кандидатом в мери Львова від "Європейської солідарності" став нардеп ВР IX скликання, член президії і політради партії, екс-голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Партійний список "Голосу" на виборах у Львові

До міської ради балотуються 56 кандидатів за єдиним партійним списком "Голосу". Перша десятка виглядає наступним чином:

Андрій Курочка - заступник керівника відділу розвитку Українського католицького університету Андрій Дячишин - директор компанії "Ідея-Груп" Віталій Троць - керівник юридичного відділу "Холдинг емоцій ФЕСТ" Марія Чижишин - бухгалтер Вікторія Христенко Володимир Гаразд Олекса Возняк Тарас Міляник Анастасія Карп'як Іванна Герус

Від "Голосу" на посаду міського голови Львова висувається народний депутат Верховної ради IX скликання Ярослав Рущишин.

Кандидати від "Слуги народу"

Партійний список до міськради на виборах 2020 очолив кандидат в мери від "Слуги народу" Тарас Кльофа (лікар, депутат Львівської облради).

Тарас Кльофа Олег Береза Лідія Лукович Володимир Мартинюк Ірина Чех Юрій Хомяк Андрій Вовчанський Ігор Дулін Уляна Оксенюк Марія Лев Віталій Доманицький Сергій Шуляк

Список ВО "Свобода" на вибори до міськради

Руслан Кошулинський балотується в мери Львова, а також є лідером партійного списку до міськради:

Руслан Кошулинський Маркіян Лопачак Любомир Мельничук Ірина Шалаковська Любомира Вовчок Андріян Гутник Ігор Янків Андрій Тягнибок Олена Усик Мар'яна Батюк

Хто балотується від партії "Варта"

Політична сила йде на вибори до міської ради Львова з 64 кандидатами в депутати. Засновник "Варти" Ігор Зінкевич висувається в мери і входить в першу десятку партійного списку:

Валерій Веремчук Юрій Мартинюк Наталя Шелестак Ігор Зінкевич Неля Васюта Орест Печенко Артем Хмиз Ірина Оршак Олена Халілова Данило Коць

Рейтинги партій

Для проходження до міської ради Львова на виборах партії необхідно набрати більше 5% голосів.

Згідно з даними передвиборного соцопитування групи "Рейтинг" (3-12 липня, 1200 респондентів), найвищі шанси мають "Європейська солідарність", "Самопоміч" та "Голос".

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