Списки партій на виборах у Львові: хто може потрапити до міськради

На місцевих виборах 25 жовтня в Україні відбудеться голосування за кандидатів у депутати міських рад. Які політичні сили балотуються до міськради Львова, списки партій і кандидатів в боротьбі за депутатські мандати - детально в матеріалі РБК-Україна.
Виборча кампанія місцевих виборів в Україні в 2020 році проходить за новим законодавством. Згідно з правилами організації голосування до місцевих рад, виборці в містах з населенням від 10 тисяч жителів, зокрема у Львові, будуть голосувати за відкритими списками - не тільки за партії, а й за кандидатів зі списку обраної політсили.
У Львові на виборах 2020 утворено 6 територіальних виборчих округів. У кожному окрузі партія може висунути від 5 до 12 претендентів до міськради. Порядок кандидатів у списку політсили формують самостійно.
При заповненні бюлетеня важливо проголосувати за партію, а кандидата вибирати не обов'язково. Але якщо виборець відзначить кандидата без вказівки партії, або поставить "галочку" за одну політсилу, а кандидата вибере від іншої, бюлетень буде визнаний недійсним.
Під першим номером у міську раду балотується засновник політсили і діючий мер Львова Андрій Садовий.
Всього "Самопоміч" висуває 50 кандидатів. Перша десятка загального партійного списку:
Львівська територіальна виборча комісія зареєструвала 64 кандидата в депутати міськради від "Європейської солідарності". Лідери партійного списку:
Кандидатом в мери Львова від "Європейської солідарності" став нардеп ВР IX скликання, член президії і політради партії, екс-голова Львівської ОДА Олег Синютка.
До міської ради балотуються 56 кандидатів за єдиним партійним списком "Голосу". Перша десятка виглядає наступним чином:
Від "Голосу" на посаду міського голови Львова висувається народний депутат Верховної ради IX скликання Ярослав Рущишин.
Партійний список до міськради на виборах 2020 очолив кандидат в мери від "Слуги народу" Тарас Кльофа (лікар, депутат Львівської облради).
Руслан Кошулинський балотується в мери Львова, а також є лідером партійного списку до міськради:
Політична сила йде на вибори до міської ради Львова з 64 кандидатами в депутати. Засновник "Варти" Ігор Зінкевич висувається в мери і входить в першу десятку партійного списку:
Для проходження до міської ради Львова на виборах партії необхідно набрати більше 5% голосів.
Згідно з даними передвиборного соцопитування групи "Рейтинг" (3-12 липня, 1200 респондентів), найвищі шанси мають "Європейська солідарність", "Самопоміч" та "Голос".