Стали известны предварительные итоги выборов мэра Каменца-Подольского

Во втором туре выборов мэра Каменца-Подольского (Хмельницкая область) лидирует кандидат от ВО "Свобода" Михаил Поситко. По предварительным данным, он набрал более чем на 4 000 голосов больше, чем оппонент.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Сообщается, что Каменец-Подольский городской территориальный избирком установил результаты голосования. Согласно протоколу от 16 ноября 2020, в выборах приняли участие 26 786 избирателей

Большее количество голосов набрал Поситко - за него проголосовали 15 404 избирателей, что составляет 58,33%. Его оппонент, самовыдвиженец Владимир Мельниченко получил 11 001 голос.

Напомним, ранее сообщалось, что действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, по данным экзит-пола, побеждает на выборах.

Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что явка во втором туре выборов мэров в семи городах составила 24%, что на 8% ниже показателей первого тура. При этом самая высокая явка вчера была в Каменце-Подольском. Сообщалось, что проголосовали более 26 тысяч жителей - почти 35% от общего числа избирателей.