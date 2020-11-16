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Стали відомі попередні підсумки виборів мера Кам'янця-Подільського

Автор: РБК-Україна

У другому турі виборів мера Кам'янця-Подільського (Хмельницька область) лідирує кандидат від ВО "Свобода" Михайло Посітко. За попередніми даними, він набрав більш ніж на 4 000 голосів більше, ніж опонент.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Повідомляється, що Кам'янець-Подільський міський територіальний виборчком встановив результати голосування. Згідно з протоколом від 16 листопада 2020, у виборах взяли участь 26 786 виборців

Більшу кількість голосів набрав Посітко - за нього проголосували 15 404 виборців, що становить 58,33%. Його опонент, самовисуванець Володимир Мельниченко отримав 11 001 голос.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чинний мер Одеси Геннадій Труханов, за даними екзит-полу, перемагає на виборах.

Центральна виборча комісія України повідомила, що явка в другому турі виборів мерів у семи містах склала 24%, що на 8% нижче показників першого туру. При цьому найвища явка була в Кам'янці-Подільському. Повідомлялося, що проголосували понад 26 тисяч жителів - майже 35% від загального числа виборців.

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