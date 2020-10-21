Стало известно, кого украинцы поддерживают на выборах мэра Винницы

Лидером предвыборного рейтинга на должность городского головы Винницы является кандидат от "Украинской стратегии Гройсмана" и действующий мэр города Сергей Моргунов с 23,8% поддержки. Существенно сократил разрыв с ним действующий председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов, который в настоящее время имеет 17,5% поддержки. Замыкает тройку лидеров кандидат от "ЕС" Сергей Кудлаенко (12,3)%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса ОО "Концепт" с 10 по 20 октября.

Всего в мэры Винницы на предстоящих выборах баллотируются 13 кандидатов.

Если 25 октября ни один из кандидатов не поддержит более 50% избирателей, будет назначен второй тур выборов.

Выборочная совокупность опроса составляет 3 500 респондентов, репрезентативная по основным социально-демографическим признакам в отношении взрослого населения города. Предельная погрешность не превышает 2,5%. Метод получения информации: индивидуальное интервью ("лицом к лицу") по месту жительства респондента.

Как сообщало РБК-Украина Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.