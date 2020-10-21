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Стало відомо, кого українці підтримують на виборах мера Вінниці

Автор: РБК-Україна

Лідером передвиборчого рейтингу на посаду міського голови Вінниці є кандидат від "Української стратегії Гройсмана" та діючий мер міста Сергій Моргунов з 23,8% підтримки. Суттєво скоротив розрив з ним діючий голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, який наразі має 17,5% підтримки. Замикає трійку лідерів кандидат від "ЄС" Сергій Кудлаєнко (12,3)%.

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Про це свідчать результати опитування ГО "Концепт" з 10 по 20 жовтня.

Всього у мери Вінниці на майбутніх виборах балотуються 13 кандидатів.

Якщо 25 жовтня жодного з кандидатів не підтримає понад 50% виборців, буде призначено другий тур виборів.

Вибіркова сукупність опитування складає 3 500 респондентів, репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками стосовно дорослого населення міста. Гранична похибка не перевищує 2,5%. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання респондента.

Як повідомляло РБК-Україна Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

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