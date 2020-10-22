Стало известно, кого украинцы поддерживают на выборах в Николаевской области

Согласно октябрьским опросам, рейтинг партии "Оппозиционная платформа - За життя" на выборах в Николаевский областной совет вырос до 31,8%, "Слуги народа" - снизился до 20,4%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинской социологической группы.

Кроме того, социологи отмечают, что вырос рейтинг "Пропозиции" - до 8%, "Европейской солидарности" - снизился до 7,5%, "Нашего края" - повысился до 7,3%.

Другие партии набирают менее 5%: "Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 4,1%, "За майбутнє" - 3,8%, Аграрная партия - 3,3%, "Николаевцы" - 3%, "Оппозиционный блок - За життя" - 2,8%, "Перемога Пальчевского" - 1,2%, прочие - менее 1%.

Результаты были получены среди тех, кто планирует голосовать на предстоящих местных выборах и определился с выбором.

Опрос проводился 7-15 октября среди 1000 совершеннолетних жителей Николаевской области и 400 жителей Николаева методом индивидуального интервью'ю, статистическая погрешность выборки не превышает 3% и 5% соответственно.

Напомним, в сентябре сообщалось, что 27,8% опрошенных в Николаевской области готовы были проголосовать за ОПЗЖ, 24,9% - за "Слугу народа", 7,8% - за "Европейскую солидарность", 7,5% - за "Партию Шария", 6,3% - за "Предложение" на выборах в облсовет.