Стало відомо, кого українці підтримують на виборах у Миколаївській області 

Згідно з жовтневим опитуванням, рейтинг партії "Опозиційна платформа - За життя" на виборах в Миколаївську обласну раду виріс до 31,8%, "Слуги народу" - знизився на до 20,4%.

Про це свідчать результати опитування Української соціологічної групи.

Крім того, соціологи зазначають, що виріс рейтинг "Пропозиції" - до 8%, "Європейської солідарності" - знизився до 7,5%, "Нашого краю" - підвищився до 7,3%.

Інші партії набирають менш як 5%: "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 4,1%, "За майбутнє" - 3,8%, Аграрна партія - 3,3%, "Миколаївці" - 3%, "Опозиційний блок - За життя" - 2,8%, "Перемога Пальчевського" - 1,2%, інші - менш як 1%.

Результати були отримані серед тих, хто планує голосувати на майбутніх місцевих виборах і визначився з вибором.

Опитування проводилося 7-15 жовтня серед 1000 повнолітніх жителів Миколаївської області і 400 жителів Миколаєва методом індивідуального інтерв'ю, статистична похибка вибірки не перевищує 3% і 5% відповідно.

Нагадаємо, у вересні повідомлялось, що 27,8% опитаних в Миколаївській області готові були проголосувати за ОПЗЖ, 24,9% - за "Слугу народу", 7,8% - за "Європейську солідарність", 7,5% - за "Партію Шарія", 6,3% - за "Пропозицію" на виборах в облраду.