Кто может стать мэром Одессы: список кандидатов

Во время местных выборов 25 октября одесситам предстоит голосование за претендентов на должность городского головы. За кресло мэра вновь поборется действующий городской глава, а также известные общественные деятели. Что известно о кандидатах в мэры Одессы - подробно на РБК-Украина.

Геннадий Труханов

В кресле мэра Одессы находится с 2014 года. Баллотируется на выборах 2020 от партии “Доверяй делам”.

Геннадий Труханов четыре раза избирался депутатом одесского горсовета (2005-2012 года). В 2010 году вошел в команду “Партии Регионов”, возглавлял областную фракцию политсилы. В 2012-м стал депутатом Верховной рады VII созыва от "Партии Регионов", победив по 136 мажоритарному округу.

Труханов занял пост мэра Одессы после победы на внеочередных местных выборах 2014 года. В 2015-м создал политическую силу "Доверяй делам", деятельность которой ориентирована на Одесскую область. В 2019 был назначен сопредседателем партии.

В 2018 году НАБУ начало расследование в отношении деятельности Геннадия Труханова на посту мэра Одессы. Ему выдвинули обвинение в заключении сделки о покупке административного корпуса завода "Краян" по завышенной стоимости. В 2019-м Малиновский суд Одессы вынес Труханову оправдательный приговор.

Во время выборов в Верховную раду IX созыва Геннадий Труханов баллотировался в многомандатном избирательном округе от "Оппозиционного блока" под №4 (партия не преодолела проходной барьер).

Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Олег Филимонов

Кандидат на выборах городского головы Одессы в 2020 году от партии “Слуга народа”.

Олег Филимонов известен своей актерской деятельностью в кино, театре, на телевидении. Народный артист Украины, звание присвоено в 2019 году. В разные годы был ведущим программ “Джентльмен-шоу”, “Камера смеха”, “Сделай мне смешно”, “Маски-шоу” и др. Выступал в составе команды КВН “Одесские джентльмены”.

Филимонов имеет педагогическое образование и степень доктора филологических наук. Окончил Одесский государственный университет, после чего работал в учебном заведении преподавателем английского языка в течение 19 лет.

Кандидатуру Олега Филимонова на пост мэра Одессы выдвинули на съезде партии “Слуга народа” 30 августа. По словам самого Филимонова, баллотироваться на должность городского головы ему предложил лично президент Зеленский.

Олег Филимонов (facebook.com/Олег Филимонов)

Наталья Делиева

Идет на выборы одесского мэра 25 октября как кандидат от партии “Голос”.

Наталья Делиева - предприниматель и общественный деятель. Возглавляет одесскую областную организацию “Голоса”.

Руководит Ассоциацией женщин Украины "Дия", является одной из основательниц данной организации. Также Делиева возглавляет “Благотворительный театральный фонд”. Ранее - глава “Продюсерского центра Натальи Делиевой”, директор театра “Маски Шоу” и “Дома кукол” в Одессе. Является супругой Льва Делиева (брат Георгия Делиева) - звукорежиссера и актера “Маски шоу”.

Наталья Делиева (facebook.com/natalya.delieva)

Петр Обухов

Анонсировал участие в выборах на должность городского головы Одессы от партии “Европейская солидарность".

Петр Обухов - общественный активист, предприниматель. Возглавляет одесскую городскую партийную организацию “Европейской солидарности”.

В качестве программиста работал над созданием проектов “Думская” (городское интернет СМИ), Today.od.ua, Синемасити. Создатель карты пробок Одессы, мобильного приложения для такси “Бонд”, сайта по энергомониторингу для зданий бюджетной сферы в Одесской области.

Входил в состав украинской делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге. Активный участник общественных слушаний в Одессе.

Петр Обухов (facebook.com/peterodua)

Эдуард Гурвиц

Выдвигается на местных выборах в Одессе от партии “Блок Эдуарда Гурвица”.

Эдуард Гурвиц неоднократно баллотировался на пост одесского городского головы. Работал на должности мэра два срока - с 1994 по 1998 и с 2005 по 2010 годы. Следующие избирательные кампании в 2010 и 2015 годам оказались для него провальными.

Также Эдуард Гурвиц был избран народным депутатом ВР II, III, IV созывов. В 2012 году прошел в парламент по списку партии “Удар”. Был инициатором проведения референдума о запрете коммунистической партии в Украине.

Перед стартом избирательной кампании 2020 Гурвиц объявил, что снова будет баллотироваться в мэры Одессы и зарегистрировал собственную политическую силу “Блок Эдуарда Гурвица”.