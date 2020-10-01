Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на местных выборах

Результаты агрегированного рейтинга партий свидетельствуют, что на местных выборах 25 октября больше всего голосов получат четыре парламентские партии. За последнюю неделю рейтинги этих партий существенно не изменились.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса партию "Слуга народа" 15,5% поддерживают тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Европейская солидарность" - 11,4%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Батькивщина" - 8,3%.

Кроме того, партию "За майбутне" поддерживают 6,2% избирателей, Радикальную партию Олега Ляшко, 4,9%, "Наш край" - 3,1%, УДАР Виталия Кличко - 3,1%, ВО "Свобода" - 3,0%, партию Шария - 2,5%, партию "Сила и честь" - 2,0%, партии "Пропозиция" и "Голос" - по 1,8%, партию "Перемога Пальчевского" - 1,7%.

Суммарный рейтинг других партий, участвующих в местных выборах и были включены в список для исследования, - 23,4%.

Данные опроса свидетельствуют, что 56% респондентов обязательно примут участие в местных выборах. Колеблются (50/50) - 20% респондентов, возможно примут участие - еще 8% респондентов. О маловероятности участия в выборах сказали 15% респондентов.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 25-28 сентября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Отметим, по данным опроса Социологической группой "Рейтинг", проведенного 19 - 22 сентября, рейтинг партий перед местными выборами возглавляли четыре парламентские партии.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", только 35% украинцев знают точную дату местных выборов в Украине. Еще 43% респондентов вообще не знают, когда состоятся выборы, 19% знают, что где-то в октябре, но даты не знают, а 3% назвали неправильные даты.