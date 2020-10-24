В Святошинском районе разоблачили масштабную схему фальсификации выборов

В Святошинском районе может действовать масштабная схема, которая имеет признаки подготовки к фальсификациям выборов 25 октября.

Об этом сообщила председатель комиссии по вопросам культуры туризма и информационной политики в Киевском городском совете, кандидат в горсовет от "Удара" Виктория Муха в Facebook.

"Члены Святошинской районной ТИК обратили внимание на то, что некоторые люди пачками приносят на участке заявления избирателей о невозможности голосования на избирательном участке и желание проголосовать дома. Беспокойство вызвало и то, что медицинские справки были выданы всего несколькими семейными врачами, а заявления написаны одним почерком", - отмечает Муха.

По ее словам, также выяснилось, что заявления граждан о желании голосовать на дому не подавались родственниками, соседями или знакомыми граждан, а приносились несколькими лицами, которые представлялись представителями партии, представителей которой полиция уже раскрыла на скупке голосов. Есть информация, что получали их в приемных представителя этой партии. Также, внимание наблюдателей привлекло то, что заявления о голосовании на дому были написаны синхронно.

"Подтверждено, что заявления с просьбой разрешить проголосовать не на избирательном участке написанные почти одновременно - в последнюю неделю перед выборами. А на медицинских справках, которые подтверждают, что лицо по состоянию здоровья не способна посетить участок, отсутствует фамилия врача, который ее выдал, и не указана дата выдачи", - говорит Виктория Муха.

Как отмечает Муха, благодаря неравнодушию и сознания святошинцев удалось установить семейных врачей ЦПСД №2 Святошинского района (ул. Симиренко, 38) и нескольких лиц, которые занимаются организацией массового голосования за пределами избирательных участков. Установленная информация уже передана Национальной полиции Украины для принятия неотложных мер реагирования.

"Надеемся, что эта давно известная технология фальсификации выборов и скупки голосов будет остановлена, а виновные – привлечены к ответственности!" - резюмирует Муха.

Ранее РБК-Украина писало, что полиция открыла 622 уголовных дела из-за нарушений, связанных с избирательным процессом, который стартовал 5 сентября.

Всего правоохранители получили 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.