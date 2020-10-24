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Полиция уже открыла более 600 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса

Новина українською → Украина , Суббота 24 октября 2020 09:46
Полиция уже открыла более 600 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Полиция открыла 622 уголовных дела из-за нарушений, связанных с избирательным процессом, который стартовал 5 сентября. Всего правоохранители получили 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Так, в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения относительно 622 уголовных производств: 310 открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 312 - связанных с избирательным процессом.

"В период с 5 сентября по 24 октября 2020 года в целом поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Всего органами полиции составлено 1676 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства", - говорится в сообщении.

Отметим, местные выборы в Украине состоятся в воскресенье, 25 октября. Сегодня в Украине "день тишины" перед местными выборами.

Агитация и публикация данных соцопросов в день перед выборами и до окончания голосования запрещены законом.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 58% украинцев точно планируют принять участие в выборах, еще 18% к этому склоняются, 6% скорее не будут голосовать, а 16% - точно не будут голосовать.

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