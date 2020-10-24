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Сегодня в Украине "день тишины" перед местными выборами

Новина українською → Киев, Суббота 24 октября 2020 07:05
Сегодня в Украине "день тишины" перед местными выборами Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Агитация и публикация данных соцопросов в день перед выборами и до окончания голосования запрещены законом

В субботу в Украине наступил так называемый "день тишины" перед выборами в местные органы власти, которые пройдут 25 октября. В этот день запрещена любая агитация, а также митинги и концерты в поддержку партий и кандидатов.

Это предусмотрено статьей 54 закона "О местных выборах".

Согласно нормам закона, "предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования".

Кроме того, накануне и в день голосования запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, походов, демонстраций и т. п.) от имени кандидатов и партий. Также запрещается проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или других публичных мероприятий в поддержку партий и кандидатов.

Согласно статье 53 закона "О местных выборах", средствам массовой информации в течение последних двух дней перед днем голосования запрещено обнародовать результаты опроса общественного мнения, связанного с выборами.

Напомним, по закону, местные выборы в Украине проходят в последнее воскресенье октября. В 2020 году это 25 октября. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 58% украинцев точно планируют принять участие в выборах, еще 18% к этому склоняются, 6% скорее не будут голосовать, а 16% - точно не будут голосовать.

Кроме того, по решению президента Владимира Зеленского во время местных выборов также проведут опрос, на котором украинцам предложат ответить на пять вопросов.

По данным опроса КМИС, мнения украинцев относительно решения президента Владимира Зеленского провести опрос во время местных выборов 25 октября разделились пополам. Часть респондентов (44%) считают, что это - искреннее намерение, 44% - что это политическая технология.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", только 20% украинцев знают по какой системе пройдут местные выборы. Еще 26% признали свою частичную осведомленность по этому вопросу. В то же время, более половины (55%) ничего об это не знают.

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