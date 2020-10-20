Украинцы дали оценку решению Зеленского провести опрос в день выборов

Почти половина украинцев считают опрос политической технологией

Мнение украинцев относительно решения президента Владимира Зеленского провести опрос во время местных выборов 25 октября разделились пополам. Часть респондентов (44%) считают, что это - искреннее намерение, 44% - что это политическая технология.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Более половины 55% респондентов на данный момент намерены принять участие в опросе президента, 36% - нет.

При этом 43% украинцев будут доверять результатам опроса президента. Не будут им доверять - 41%.

Киевский международный институт социологии провел собственный опрос с 17 до 19 октября 2020 методом CATI по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. В ходе опроса проведено 505 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 4,5% для показателей близких к 50%, 3,9% - для показателей близких к 25%, 2,7% - для показателей близких к 10%.

Напомним, президент Владимир Зеленский решил провести в день выборов 25 октября всеукраинский опрос на избирательных участках. Избирателям предложат пять вопросов: о пожизненном заключении за коррупцию, о свободной экономической зоне на Донбассе, о сокращении количества народных депутатов до 300, о легализации каннабиса, о гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (60%) знают, что президент Владимир Зеленский объявил проведение всенародного опроса в день выборов 25 октября.