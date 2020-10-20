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Українці дали оцінку рішенню Зеленського провести опитування в день виборів

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 10:28
Українці дали оцінку рішенню Зеленського провести опитування в день виборів Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Майже половина українців вважають опитування політичною технологією

Думки українців щодо рішення президента Володимира Зеленського провести опитування під час місцевих виборів 25 жовтня розділилися навпіл. Частина респондентів (44%) вважають, що це - щирий намір, 44% - що це політична технологія.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Українці дали оцінку рішенню Зеленського провести опитування в день виборів

Більше половини 55% респондентів наразі мають намір взяти участь в опитуванні президента, 36% - ні.

Українці дали оцінку рішенню Зеленського провести опитування в день виборів

При цьому 43% українців будуть довіряти результатам опитування президента. Не будуть їм довіряти - 41%.

Українці дали оцінку рішенню Зеленського провести опитування в день виборів

Київський міжнародний інститут соціології провів власне опитування з 17 до 19 жовтня 2020 методом CATI по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. В ході опитування проведено 505 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 4,5% для показників близьких до 50%, 3,9% - для показників близьких до 25%, 2,7% - для показників близьких до 10%.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вирішив провести в день виборів 25 жовтня всеукраїнське опитування на виборчих дільницях. Виборцям запропонують п'ять питань: про довічне ув'язнення за корупцію, про вільну економічну зону на Донбасі, про скорочення кількості народних депутатів до 300, щодо легалізації канабісу, про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (60%) знають, що президент Володимир Зеленський оголосив проведення всенародного опитування в день виборів 25 жовтня.

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