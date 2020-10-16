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Опитування в день виборів: українці дали оцінку рішенню Зеленського

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 14:50
Опитування в день виборів: українці дали оцінку рішенню Зеленського Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ініціативу Зеленського провести опитування підтримали менше половини українців

Більшість українців (60%) знають, що президент Володимир Зеленський оголосив проведення всенародного опитування в день виборів 25 жовтня (25% заявили, що добре знають про це, 35% - щось чули). Нічого про це не знають 40% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Опитування в день виборів: українці дали оцінку рішенню Зеленського

При цьому 42% опитаних позитивно ставляться до рішення президента провести всенародне опитування в день виборів. 33% - нейтрально і 22% - негативно.

Опитування в день виборів: українці дали оцінку рішенню Зеленського

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 14-16 жовтня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вирішив провести в день виборів 25 жовтня всеукраїнське опитування на виборчих дільницях. Виборцям запропонують п'ять питань: про довічне ув'язнення за корупцію, про вільну економічну зону на Донбасі, про скорочення кількості народних депутатів до 300, щодо легалізації канабісу, про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом.

Як свідчать дані опитування компанії Info Sapiens, у вересні 2020 року створення на Донбасі вільної економічної зони частково або повністю підтримували 22,4% українців. Більшість з тих, хто визначився, виступають проти: 35,8% українців в цілому не схвалює цю ініціативу.

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