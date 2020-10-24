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Поліція вже відкрила понад 600 кримінальних справ через порушення виборчого процесу

Новость на русском → Україна , Субота 24 жовтня 2020 09:46
Поліція вже відкрила понад 600 кримінальних справ через порушення виборчого процесу Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Поліція відкрила 622 кримінальних справи-за порушень, пов'язаних з виборчим процесом, який стартував 5 вересня. Всього правоохоронці отримали 7877 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Так, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості щодо 622 кримінальних проваджень: 310 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 312 - пов'язаних з виборчим процесом.

"У період з 5 вересня по 24 жовтня 2020 року в цілому надійшло 7877 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства. Всього органами поліції складено 1676 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, місцеві вибори в Україні відбудуться у неділю, 25 жовтня. Сьогодні в Україні "день тиші" перед місцевими виборами.

Агітація і публікація даних соцопитувань в день перед виборами та до закінчення голосування заборонені законом.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", 58% українців точно планують взяти участь у виборах, ще 18% до цього схиляються, 6% - швидше не голосуватимуть, а 16% - точно не будуть голосувати.

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