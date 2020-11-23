Тимошенко: "Батькивщина" - альтернатива действующей власти

Официальные данные ЦИК свидетельствуют, что "Батькивщина" заняла второе место по количеству депутатов по всей стране, уступив лишь "Слуге народа". Это означает, что люди четко сказали, кого видят альтернативой действующей власти.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время пресс-конференции в Киеве.

"Эти местные выборы, как я и предупреждала, были всеукраинским национальным референдумом доверия или недоверия действующему президенту. Также это был общенациональный референдум восприятия, поддержки или неподдержки стратегического курса, который проводится в нашем государстве", - отметила лидер партии.

Тимошенко убеждена: то, что за партию власти проголосовали лишь 17,6%, означает, что более 80% людей в стране выступили против действующего курса.

"Народ Украины сказал свое "за" изменение стратегии на стратегию национального развития, укрепление государства, экономический национализм, за то, чтобы вся политика государства была поставлена на службу каждому украинцу", - уверена лидер "Батькивщины".

Местные выборы 25-го октября, по мнению Тимошенко, показали, что общество определилось не только с неприятием курса власти, они еще и четко назвали альтернативу ей.

"Альтернатива этой власти - "Батькивщина", которая из всех оппозиционных сил одержала победу на этих местных выборах и привела к советам по всей стране 4 500 депутатов. "Батькивщина" сегодня является альтернативой действующей власти не только количественно, но и содержательно", - подчеркнула она, напомнив, что ее команда имеет стратегию коренных изменений государственной политики.

Теперь, подчеркнула лидер "Батькивщины", нужно, не теряя времени, консолидировать все усилия местных общин и совместно создать новую стратегию, которая отвечает национальным интересам.

Напомним, как писало РБК-Украина, совокупная поддержка пяти парламентских партий на местных выборах 25 октября составила 51% (на выборах в Верховную раду 2019 году они получили 78%). При этом, в областях, где не были представлены мощные местные партии, парламентские партии получили гораздо большую поддержку.