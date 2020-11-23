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Итоги местных выборов: сколько голосов получили партии

Новина українською → Киев, Понедельник 23 ноября 2020 10:43
Итоги местных выборов: сколько голосов получили партии Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Парламентские партии лидируют, но ухудшили результат

Совокупная поддержка пяти парламентских партий на местных выборах 25 октября составила 51% (на выборах в Верховную раду 2019 году они получили 78%). При этом, в областях, где не были представлены мощные местные партии, парламентские партии получили гораздо большую поддержку.

Об этом сообщает Социологическая группа "Рейтинг".

Итоги местных выборов: сколько голосов получили партии

Согласно с агрегированным рейтингом партий на местных выборах условный 5% барьер преодолели "Слуга народа" (14,5%), "Европейская солидарность" (13,7%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12,5%), "За майбутне" (8,6%) и "Батькивщина" (8,5%). Проценты рассчитаны от общего количества голосов избирателей, поддержавших партии.

"Наш край" в целом поддержали 3,9%, ВО "Свобода" - 3,3%, Радикальную партию Ляшко - 2,4%, партию "Сила и честь" - 2,4%, "УДАР Виталия Кличко" - 2, 0%, партию "Пропозиция" - 2,2%, "Голос" - 1,7%, партию Шария - 1,4%, "Перемога Пальчевского" - 0,8%.

Суммарный рейтинг других (преимущественно местных) партий составляет около 22%.

Итоги местных выборов: сколько голосов получили партии

Партия "Слуга народа" заняла лидирующие позиции (1-3 места) в Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" получила высокие результаты в регионах Юга и Востока, а также в Сумской области.

"Европейская солидарность" заняла высшие строчки рейтинга в регионах Галичины, Житомирской, Киевской, Ровенской, Черновицкой областях и Киеве.

Партия "За майбутне" зафиксировала лидерские позиции на Волыни, а также в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Полтавской областях.

"Батькивщина" получила высокие результаты в Кировоградской, Ивано-Франковской, на Закарпатье, Полтавской и Черновицкой областях.

Партия "Наш край" заняла высокие позиции в Луганской, Житомирской, Черниговской и Николаевской областях, ВО "Свобода" - в Ивано-Франковской и Тернопольской, Радикальная партия Ляшко - Черниговской, "УДАР" - в Киеве, "Пропозиція" - в Днепропетровской.

Местные партии стали победителями в Винницкой ("Украинская стратегия Гройсмана"), Закарпатской ("Рідне Закарпаття"), Полтавской ("Довіра"), Харьковской ("Блок Кернеса - Успешный Харьков"), Хмельницкой ("Команда Симчишина"), Черкасской (ВО "Черкащани") и Черниговской ("Рідний дім") областях. Также на лидерских позициях - в Херсонской ("Нам тут жити!"), Хмельницкой ("За конкретні справи") и Черновицкой ("Єдина Альтернатива") областях.

Агрегированный рейтинг партий на местных выборах - сумма результатов партий на выборах в областные советы, в Киеве - в городской совет, в Донецкой и Луганской областях - в районные советы. Источник: данные территориальных избирательных комиссий.

Как сообщало РБК-Украина результаты агрегированного рейтинга партий свидетельствовали, что на местных выборах 25 октября больше всего голосов получат три парламентские партии.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы в Верховную раду проходили в начале ноября 2020 года, в парламент попали бы четыре партии. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имеют "Слуга народа", Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

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