Підсумки місцевих виборів: скільки голосів отримали партії

Парламентські партії лідирують, але погіршили результат

Сукупна підтримка п'яти парламентських партій на місцевих виборах 25 жовтня склала 51% (на виборах у Верховну раду 2019 році вони отримали 78%). При цьому, в областях, де не були представлені потужні місцеві партії, парламентські партії отримали набагато більшу підтримку.

Про це повідомляє Соціологічна група "Рейтинг".

Згідно з агрегованим рейтингом партій, на місцевих виборах умовний 5% бар'єр подолали "Слуга народу" (14,5%), "Європейська солідарність" (13,7%), "Опозиційна платформа - За життя" (12,5%), "За майбутнє" (8,6%) і "Батьківщина" (8,5%). Проценти розраховані від загальної кількості голосів виборців, які підтримали партії.

"Наш край" в цілому підтримали 3,9%, ВО "Свобода" - 3,3%, Радикальну партію Ляшка - 2,4%, партію "Сила і честь" - 2,4%, "УДАР Віталія Кличка" - 2,0%, партію "Пропозиція" - 2,2%, "Голос" - 1,7%, партію Шарія - 1,4%, "Перемога Пальчевського" - 0,8%.

Сумарний рейтинг інших (переважно-місцевих) партій становить близько 22%.

Партія "Слуга народу" зайняла лідируючі позиції (1-3 місця) у Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

"Опозиційна платформа - За життя" отримала високі результати в регіонах Півдня і Сходу, а також в Сумській області.

"Європейська солідарність" зайняла вищі сходинки рейтингу в регіонах Галичини, Житомирській, Київській, Рівненській, Чернівецькій областях і Києві.

Партія "За майбутнє" зафіксувала лідерські позиції на Волині, а також в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській і Полтавській областях.

"Батьківщина" отримала високі результати в Кіровоградській, Івано-Франківській, на Закарпатті, Полтавській та Чернівецькій областях.

Партія "Наш край" зайняла високі позиції в Луганській, Житомирській, Чернігівській та Миколаївській областях, ВО "Свобода" в Івано - Франківській і Тернопільській, Радикальна партія Ляшка - Чернігівської, "УДАР" - у Києві, "Пропозиція" - у Дніпропетровській.

Місцеві партії стали переможцями у Вінницькій ("Українська стратегія Гройсмана"), Закарпатській ("Рідне Закарпаття"), Полтавській ("Довіра"), Харківській ("Блок Кернеса - Успішний Харків"), Хмельницькій ("Команда Симчишина"), Черкаській (ВО "Черкащани") та Чернігівській ("Рідний дім") областях. Також на лідерських позиціях - у Херсонській ("Нам тут жити!"), Хмельницької ("За конкретні справи") і Чернівецькій ("Єдина Альтернатива") областях.

Агрегований рейтинг партій на місцевих виборах - сума результатів партій на виборах до обласних рад, у Києві - до міської ради, в Донецькій і Луганській областях - в районні ради. Джерело: дані територіальних виборчих комісій.

Як повідомляло РБК-Україна результати агрегованого рейтингу партій свідчили, що на місцевих виборах 25 жовтня найбільше голосів отримають три парламентські партії.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори у Верховну раду відбувалися на початку листопада 2020 року, до парламенту потрапили б чотири партії. Найвищі шанси подолати 5%-й бар'єр мають "Слуга народу", Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".