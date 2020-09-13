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ЦИК не будет ограничивать доступ избирателей с признаками ОРВИ к голосованию

Автор: Дмитрий Левицкий

Несмотря на предложения Министерства здравоохранения, Центральная избирательная комиссия не собирается ограничивать права избирателей с признаками острой респираторной болезни или повышенной температурой. Для голосования людей с симптомами создадут специальные условия.

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Об этом заявил член ЦИК Сергей Постивый во время шестого "Донбасс Медиа Форума".

По словам Постивого, для людей с признаками респираторного заболевания предлагают выделить отдельную кабинку для голосования, которую бы дезинфицировали после каждого избирателя.

"По состоянию на сегодня говорить, что будут какие-то отмены, у нас пока оснований нет. Наличие "красной зоны" не является основанием для того, чтобы признать выборы такими, что их там нельзя провести", - пояснил он.

Напомним, местные выборы в Украине в этом году пройдут по новым правилам. РБК-Украина объясняло, как голосовать в этом году.

Отметим, координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская оценивала возможность отмены местных выборов в Украине из-за карантина.

Кроме того, в СНБО разрабатывают специальные протокол действий в случае вспышек коронавируса на избирательных участках.

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