ЦВК не обмежуватиме доступ виборців з ознаками ГРВІ до голосування

Попри пропозиції Міністерства охорони здоров'я, Центральна виборча комісія не збирається обмежувати права виборців з ознаками гострої респіраторної хвороби чи підвищеною температурою. Для голосування людей із симптомами створять спеціальні умови.

Про це заявив член ЦВК Сергій Постівий під час шостого "Донбас Медіа Форуму".

За словами Постівого, для людей з ознаками респіраторного захворювання пропонують виділити окрему кабінку для голосування, яку б дезінфікували після кожного виборця.

"Станом на сьогодні говорити, що будуть якісь скасування, у нас поки підстав немає. Наявність "червоної зони" не є підставою для того, щоб визнавати вибори такими, що їх там неможна провести", - пояснив він.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні цього року пройдуть за новими правилами. РБК-Україна пояснювало, як голосувати цього року.

Зазначимо, координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська оцінювала можливість скасування місцевих виборів в Україні через карантин.

Крім того, в РНБО розробляють спеціальні протокол дій у разі спалахів коронавірусу на виборчих дільницях.