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ЦВК не обмежуватиме доступ виборців з ознаками ГРВІ до голосування

Автор: Дмитро Левицький

Попри пропозиції Міністерства охорони здоров'я, Центральна виборча комісія не збирається обмежувати права виборців з ознаками гострої респіраторної хвороби чи підвищеною температурою. Для голосування людей із симптомами створять спеціальні умови.

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Про це заявив член ЦВК Сергій Постівий під час шостого "Донбас Медіа Форуму".

За словами Постівого, для людей з ознаками респіраторного захворювання пропонують виділити окрему кабінку для голосування, яку б дезінфікували після кожного виборця.

"Станом на сьогодні говорити, що будуть якісь скасування, у нас поки підстав немає. Наявність "червоної зони" не є підставою для того, щоб визнавати вибори такими, що їх там неможна провести", - пояснив він.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні цього року пройдуть за новими правилами. РБК-Україна пояснювало, як голосувати цього року.

Зазначимо, координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська оцінювала можливість скасування місцевих виборів в Україні через карантин.

Крім того, в РНБО розробляють спеціальні протокол дій у разі спалахів коронавірусу на виборчих дільницях.

Прогноз погоди
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Новини України Центральна виборча комісіяМісцеві вибори