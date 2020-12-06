ЦИК огласил итоговую явку на выборах мэра Кривого Рога

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога проголосовали 35,14% избирателей. Это меньше, чем пришло на выборы в городе 25 октября.

Об этом сообщает Центризбирком.

Во время местных выборов в октябре в Кривом Роге пришли проголосовать на участки 36,72% избирателей.

Напомним, данные экзит-полов на выборах мэра Кривого Рога говорят о победе обоих кандидатов. В одном победил Константин Павлов, в другом - Дмитрий Шевчик.

По данным опроса "Центра исследования развития территорий", у кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павлова 58,86% голосов, а у Дмитрия Шевчика от "Слуги народа" - 41,14%. По их результатам, побеждает Константин Павлов.

Экзит-пол по заказу "Украинской политики" утверждает, что победил Дмитрий Шевчик, за которого, по их данным, проголосовали 51,7% избирателей, а за Павлова - 47,2%.