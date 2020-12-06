UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ЦИК огласил итоговую явку на выборах мэра Кривого Рога

Автор: Роман Тверденко

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога проголосовали 35,14% избирателей. Это меньше, чем пришло на выборы в городе 25 октября.

Об этом сообщает Центризбирком.

Во время местных выборов в октябре в Кривом Роге пришли проголосовать на участки 36,72% избирателей.

Напомним, данные экзит-полов на выборах мэра Кривого Рога говорят о победе обоих кандидатов. В одном победил Константин Павлов, в другом - Дмитрий Шевчик.

По данным опроса "Центра исследования развития территорий", у кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павлова 58,86% голосов, а у Дмитрия Шевчика от "Слуги народа" - 41,14%. По их результатам, побеждает Константин Павлов.

Экзит-пол по заказу "Украинской политики" утверждает, что победил Дмитрий Шевчик, за которого, по их данным, проголосовали 51,7% избирателей, а за Павлова - 47,2%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы