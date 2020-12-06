ЦВК оголосив підсумкову явку на виборах мера Кривого Рогу

У другому турі виборів мера Кривого Рогу проголосували 35,14% виборців. Це менше, ніж прийшло на вибори в місті 25 жовтня.

Про це повідомляє Центрвиборчком.

Під час місцевих виборів у жовтні в Кривому Розі прийшли проголосувати на дільниці 36,72% виборців.

Нагадаємо, дані екзит-полів на виборах мера Кривого Рогу говорять про перемогу обох кандидатів. В одному переміг Костянтин Павлов, в іншому - Дмитро Шевчик.

За даними опитування "Центру дослідження розвитку територій", у кандидата від "Опозиційної платформи - За життя" Павлова 58,86% голосів, а у Дмитра Шевчика від "Слуги народу" - 41,14%. За їх результатами, перемагає Костянтин Павлов.

Екзит-пол за замовленням "Української політики" стверджує, що переміг Дмитро Шевчик, за якого, за їхніми даними, проголосували 51,7% виборців, а за Павлова - 47,2%.