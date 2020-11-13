ЦИК определил размер денежного залога во втором туре местных выборов

Центральная избирательная комиссия определила размер денежного залога на повторных выборах, избирательный процесс которых начинается в 2020 году. В частности, и для кандидатов в депутаты сельских, поселковых, городских советов (территориальных общин с количеством избирателей в 10000).

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

"Комиссия определила, что размер денежного залога для кандидата в депутаты на повторных выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальных общин с количеством избирателей до 10 тысяч)... составит 1000 грн за каждого кандидата", - сказано в сообщении.

При этом размер денежного залога для кандидата на должность председателя на повторных выборах сельских, поселковых, городских глав (города с количеством избирателей до 75 тысяч) - 5 тысяч гривен.

Напомним, в воскресенье в семи городах будут повторно голосовать на выборах городского главы. Во втором туре выборов в целом смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582,6 тысячи избирателей.

Как писало РБК-Украина, в Офисе омбудсмена сообщили, что в Украине в ряде населенных пунктов пройдет повторное голосование на местных выборах. В некоторых городах оно назначено на 15 ноября, а в некоторых - на 22 ноября.