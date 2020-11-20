ЦИК отменил даты перевыборов в Борисполе и Новгород-Северском

Центральная избирательная комиссия отменила постановления территориальных избирательных комиссий о назначении перевыборов в Борисполе и Новгород-Северском. ЦИК требует от местных комиссий до 23 ноября назначить новые даты повторного голосования.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

ЦИК пришел к выводу, что предыдущие постановления Бориспольского и Новгород-Северского ТИК нарушают положения избирательного кодекса в части назначения выборов на последнее воскресенье 60-дневного срока со дня принятия решения об их назначении.

Отметим, повторные выборы мэра Борисполя сначала были назначены на 31 января 2021 года, а перевыборы мэра Новгород-Северского должны были состояться 17 января 2021 года.

Напомним, в конце октября мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко умер от осложнений коронавируса. Он побеждал на местных выборах 25 октября, но умер до объявления результатов.

Кроме того, 28 октября мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от COVID-19. Результаты местных выборов свидетельствовали о том, что Федорчук снова переизберется на пост мэра. Он умер до объявления официальных результатов.