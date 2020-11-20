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ЦВК скасувала дати перевиборів у Борисполі та Новгород-Сіверському

Автор: Дмитро Левицький

Центральна виборча комісія скасувала постанови територіальних виборчих комісій щодо призначення перевиборів у Борисполі та Новгород-Сіверському. ЦВК вимагає від місцевих комісій до 23 листопада призначити нові дати повторного голосування.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

ЦВК дійшла висновку, що попередні постанови Бориспільської та Новгород-Сіверської міських ТВК порушують положення виборчого кодексу в частині призначення виборів на останню неділю 60-денного строку з дня прийняття рішення про їх призначення.

Зазначимо, повторні вибори мера Борисполя спочатку було призначено на 31 січня 2021 року, а перевибори мера Новгород-Сіверського мали відбутися 17 січня 2021 року.

Нагадаємо, наприкінці жовтня мер Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від ускладнень коронавірусу. Він перемагав на місцевих виборах 25 жовтня, але помер до оголошення результатів.

Крім того, 28 жовтня мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від COVID-19. Результати місцевих виборів свідчили про те, що Федорчук знову переобереться на посаду мера. Він помер до оголошення офіційних результатів.

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