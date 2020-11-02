ЦИК публикует результаты выборов: определены составы уже 19 местных советов

Центральная избирательная комиссия продолжает публиковать результаты местных выборов. По состоянию на сейчас определены составы уже 19 местных советов.
Об этом свидетельствует информация, опубликованная ЦИК на странице в Facebook.
"Мы продолжаем получать данные о результатах голосования из всех областей", - информируют в Центризбиркоме.
В частности, определены составы в двух горсоветах в Одесской области:
Также определены составы в 17 сельских советах:
Днепропетровская область:
Закарпатская область: Пилипецкий сельский совет
Ивано-Франковская область: Рожновский сельский совет
Луганская область: Троицкий поселковый совет
Полтавская область:
Ровенская область:
Харьковская область:
Херсонская область: Мирненский поселковый совет
Черниговская область: Талалаевский поселковый совет
Напомним, 31 октября ЦИК опубликовал первые результаты голосования на местных выборах в Украине. Территориальные избирательные комиссии передали первые протоколы.
Как писало РБК-Украина, Центризбирком также установил результаты выборов городских, поселковых и сельских голов в 131 населенном пункте. Признаны победившими на выборах 26 городских голов, 30 - поселковых и 75 - сельских.