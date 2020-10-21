ЦИК спрогнозировал длительный подсчет голосов на местных выборах

Центральная избирательная комиссия прогнозирует длительный подсчет результатов голосования на местных выборах 25 октября. Об этом свидетельствует симулирование подсчета голосов на избирательном участке.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, Комиссия использовала такие исходящие данные для симулирования:

для малой избирательной комиссии - 11 местных организаций партий (9 партий по 9 кандидатов и 2 партии по 7 кандидатов);

для большой избирательной комиссии - 15 местных организаций партий (5 партий по 12 кандидатов, 5 партий по 9 кандидатов и 5 партий по 7 кандидатов).

Фото: результаты симуляции (facebook.com/UACEC)

Главные проблемы во время симулирования возникли с заполнением протокола о подсчете голосов и с определением действительности или недействительности бюллетеня.

"Подсчет голосов избирателей 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий. Он будет длительным. Мы просим членов комиссий придерживаться четкого алгоритма действий, чтобы подсчет голосов провели правильно и без осложнений", - сообщили в ЦИК.

О том, как правильно проголосовать на выборах читайте в материале РБК-Украина.

Ранее ЦИК объяснил правила голосования для избирателей на самоизоляции.